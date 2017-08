Se billedserie Natalia Ivanova har i nu tre år stået for forskellige Parkour-workshops på skolerne i Høje-Taastrup. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Parkour er også mental træning

Taastrup - 07. august 2017 kl. 10:52 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

15 børn i alderen fra otte - til 12 år står i en lang række på en legeplads med blødt underlag lige midt imellem Hedehuset og Charlotteskolen.

Blandt børnene er der kun to piger.

- Men det er ikke normalt sådan. Det må være et tilfælde, for sportsgrenen Parkour er for begge køn, fortæller Natalia Ivanova.

Natalia er 31 år og kvinden bag camp´en, hvor børn har kunne tilmelde sig til fire dages Parkourundervisning i deres sommerferie. Udover Natalia er der tre instruktører tilknyttet holdet. Den ene af de tilmeldte piger er 11-årige Emma Karlshøj.

- Det var min mor, der så på nettet, at man kunne få Parkourundervisning. Og jeg havde lyst til at prøve - og lære noget nyt, fortæller Emma, der allerede på andendagen føler, at hun er blevet bedre til at springe og holde balancen.

- Jeg synes både Parkour er spændende og sjovt, siger Emma, der også glæder sig til at begynde i sin skole - Mølleholmskolen - igen efter sommerferien.

Emil Johansen går også på Mølleholmskolen, hvor han snart rykker op i 7. klasse.

- Jeg synes, at det er sjovt at springe. Det overraskede mig meget i går, hvor øm jeg var både i lår- og mavemusklerne efter træning, siger Emil, der er 12 år.

En konstant udvikling

For instruktørerne er det altafgørende, at holdet lærer hinanden at kende.

- Vi bruger de første to dage på at børnene skal lære hinanden at kende ved både at lege og lave lettere øvelser. Det er vigtigt at børnene føler sig trygge i gruppen. Herefter begynder vi at udfordre dem til at overskride deres tryghedszone og lære dem, at processen udholdenhed i Parkour er vigtig. De skal lære at elske udfordringer og vi giver dem masser af anerkendelse med for eksempels 'high fives', smiler Natalia. Hun er oprindeligt russer og tidligere elitegymnast, som er en medaljeorienteret sportsgren, der blandt andet drejer sig om at strække benet på den rigtige måde og gøre sine øvelser perfekt.

- Parkour handler om det helt stikmodsatte. Det handler ikke om strakte arme, men om selvdisciplin og fælleskabsfølelse samtidig med, at det er en individuel sport, hvor du selv sætter dig nogle mål. At man har en passion og et positivt mindset. Det er en åben sport, hvor der hverken er begrænsninger eller vurderinger, men hvor man konstant udvikler sig, understreger Natalia.

Jonas Lykke Herregaard er 10 år og bor i Taastrup. Det er første gang, at han får undervisning i Parkour.

- Jeg har lært Parkour at kende gennem Youtube og nogle af mine venner. Og så har jeg øvet lidt på min skole, siger Jonas, der efter ferien begynder i 4. klasse på Sankt Pauls Skole.

- Jeg kan godt lide, at man hopper meget og bruger masser af energi. Man lærer at bevæge sig rundt på andre måder end man plejer. Det gør, at man føler sig helt fri. Og det gør mig glad, forklarer Johan.

På med Parkourbrillerne

Den sidste dag bliver der samlet op.

- Vi lægger op til en lille refleksionsbobbel. Er der noget, du kan tage med dig herfra, spørger vi. Vil du fremover kunne håndtere en udfordring eller konflikt på en anden måde end før, hvis du for eksempel føler dig presset i andre sammenhænge, forklarer Natalia og fortsætter:

- Vi forsøger at give dem 'Parkourbrillerne' på, så de lærer at se udfordringer i stedet for begrænsninger, som vi håber, at de kan tage med sig i deres liv fremover.

Det er foreningen Streetx.dk, som står for undervisningen i Parkour.

- Vi har igennem de seneste tre år været på mange af skolerne i Høje-Taastrup Kommune for at vise, hvordan man kan bruge de udendørs faciliteter bedst muligt, fortæller Natalia, der som idrætslærer også har taget den sociale diplomuddannelse inden for udsatte børn og unge - området.

- Jeg har længe arbejdet meget med bevægelse og interesseret mig for udsatte unge. Der er flere undersøgelser, der viser, at man som ung er mindre socialt udsat, hvis man har tilknytning til et foreningsliv. Og det er netop i teenageårene, at der er flest, som melder sig ud. Og hvorfor gør de det. Jo, det handler om, at det er for dyrt. Og hvor er de så henne, når de ikke længere er i en sportsklub. De er på gaden. Og netop derfor begyndte jeg at arbejde med et sundere tilbud til denne gruppe. Gadeidræt, som for eksempel Parkour, siger Natalia og tilføjer:

- Det bedste ved at undervise i Parkour er at opleve, hvordan børn og unge rykker sig personligt og ikke bare fysisk. Hvordan sporten er med til at opbygge selvværdet.