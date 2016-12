Pantstationen her i byen bibeholdes, men det nye koncept, hvor flasker og dåser afleveres i sække udbredes ikke, fordi det ikke er rentabelt.

Pantstationen bliver i byen

Taastrup - 30. december 2016 kl. 12:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det seneste år har Dansk Retursystem testet pantstationer som supplement til flaskeautomaterne. På pantstationerne har forbrugerne haft mulighed for at aflevere deres tomme flasker og dåser i en særlig pantsæk. Forbrugerne har taget god imod konceptet, så pantstationen på Lervangen 1-3 bliver, men konceptet udvides ikke yderligere.

Høje-Taastrup var en af de 12 byer i Danmark, der blev udvalgt til at teste et supplement til flaskeautomaterne. Forbrugerne fik mulighed for at aflevere deres tomme flasker og dåser på særlige pantstationer, som Dansk Retursystem, fik bygget.

Mange forbrugere i Høje-Taastrup og omegn har ændret deres vaner og kører nu til pantstationen, når de har fyldt deres pantsæk med tomme emballager - i stedet for at aflevere flasker og dåser i flaskeautomaterne. Hver pantstation har i gennemsnit modtaget 2,5 mio. tomme emballager på et år.

»Vi kan se, at forbrugerne i de områder, hvor pantstationerne ligger, er glade for løsningen. Faktisk siger 97 procent af dem, der har prøvet at aflevere pant på pantstationen, at de er tilfredse eller meget tilfredse,« siger Lars Krejberg Petersen, der er adm. direktør i Dansk Retursystem.

Ikke rentabelt Selv om testen på sin vis afstedkommer flotte resultater, så er beslutningen at bibeholde de nuværende pantstationer - men ikke udvide konceptet yderligere.

»Finansieringen og driften er desværre ikke rentabel, og vi har derfor besluttet, at vi ikke udvider konceptet yderligere. Det skyldes blandt andet, at den indsamlede volumen pr. pantstation er for lille. Forbrugerne hælder fortsat til at benytte det store netværk af flaskeautomater, som detailhandlen tilbyder, og det er også helt i orden. Det vigtigste er, at de tomme emballager bliver afleveret, så de kan blive genanvendt til nye drikke- og fødevareemballager,« siger Lars Krejberg Petersen.

Dansk Retursystem fortsætter med at drive pantstationen i Høje-Taastrup og de 11 øvrige pantstationer, ligesom miljøvirksomheden fortsat har ansvaret for at indsamle danskernes tomme dåser og flasker og sørger for, at de genanvendes og laves til nye emballager. I 2015 blev der afleveret 1,1 mia. tomme flasker og dåser i Danmark.