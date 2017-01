Det særlige ved pantstationerne er, at man på under et minut kan aflevere op til 90 tomme dåser og flasker på én gang i en særlig pantsæk uden at få fedtede fingre.

Pantstation er populær

»Vi kan se, at der er klart flest, der afleverer deres pantsække i weekenden. Det tyder på, at borgerne afleverer deres pantsække, når de alligevel er på genbrugsstationen med haveaffald og småt brændbart,« siger Lars Krejberg Petersen, der er administrerende direktør i Dansk Retursystem.

»Vi ved, at hver eneste flaske og dåse, der bliver genanvendt, er en stor gevinst for miljøet. Så det er glædeligt, at pantstationens forbrugervenlige koncept har vundet gehør i Høje-Taastrup og omegn,« siger Lars Krejberg Petersen.

Han refererer til, at en tom dåse kan smeltes om og bruges til at lave næsten en ny dåse, hvilket kræver 95 procent mindre energi, end når man fremstiller en dåse af nye råstoffer.

Pantstationskonceptet bliver dog ikke udbygget til resten af landet, da det har vist sig ikke at være rentabelt. Men de 12 pantstationer, der kan modtage pantsække, bibeholdes. Pantstationen i Høje-Taastrup har åbent alle dage klokken 10-18. Selvom pantstationen er ubemandet, kan man altid få hjælp ved at trykke på en hjemmeknap og dermed etablere direkte kontakt til Dansk Retursystem.

Det særlige ved pantstationerne er, at man på under et minut kan aflevere op til 90 tomme dåser og flasker på én gang i en særlig pantsæk uden at få fedtede fingre. Pantstationerne er et supplement til flaskeautomaterne.