Pangæa holder foredrag om Baba/fædre

Baba arbejder for at styrke fædres deltagelse i deres børns liv.

Baba klæder fædrene på til at skabe forandring hos dem selv for derefter at skabe forandring for andre i deres lokalsamfund. Strategien er at etablere en landsorganisation og et koncept med lokale løsninger.