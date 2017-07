Se billedserie Anne Mette Hansen læsser »sit liv« ind bag i bilen - klar til at rejse fra Hedehusene til verdens største håndboldklub.

Pakker tasken: Håndboldstjerne rejser fra Hedehusene til Ungarn

Taastrup - 01. august 2017 kl. 07:01 Af Peter Erlitz

- Prøv du lige at pakke dit liv ned i fire tasker, lyder det fra håndboldspiller Anne Mette Hansen, da hun stønner over vægten af en taske som skal bakses ind bag i bilen, og hun samtidig vil forsvare mængden af tøj, sko og andet, der skal følge med til Ungarn.

Inden for er forældrenes hus i Hedehusene fyldt med familie, venner og naboer, som over en brunch vil sige farvel til håndboldprofilen fra Hedehusene, inden hun tager turen til Györ i det nordlige Ungarn.

- Jeg er ikke nervøs, men jeg er spændt, siger den snart 23-årige Anne Mette Hansen, der synes det er fedt, at så mange er dukket op.

Hun skal spille i storklubben Györ i de kommende tre sæsoner. Györ bliver betegnet som verdens største klub inden for kvindehåndbold, og råder over nogle af verdens bedste spillere. Økonomisk og sportsligt er de regerende Champions League-mestre fra Györ større end selv de største danske klubber.

Klar til at blive udfordret

Anne Mette Hansen er helt på det rene med, at hun på mange måder kommer til at starte forfra, og at hun på alle måder vil blive udfordret fra dag ét.

- Jeg kommer virkelig til at arbejde og kæmpe for det. Jeg skal præstere maksimalt til hver eneste træning, og jeg skal gribe chancen, når jeg får spilletid. Men jeg synes, det er fedt at få prøvet sig selv af, og jeg håber meget på, at jeg vil kunne udvikle mig både som håndboldspiller og som menneske, siger Anne Mette Hansen.

Først skal hun - sådan bogstavelig talt - lige lande i de nye omgivelser og i en ny kultur.

Györ er en hyggelig by i det nordvestlige Ungarn med knapt 130.000 indbyggere. Klubben sørger for en to-værelses lejlighed til Anne Mette Hansen - i et boligkompleks tæt på håndboldhallen, hvor de fleste andre spillere også bor. Audi er hovedsponsor for håndboldklubben, så Anne Mette Hansen får også stillet en Audi A3 til rådighed.

- Det er ret fedt, konstaterer den stærke venstre back.

Györ-holdet består af profiler fra det halve Europa, så der vil blive kommunikeret på engelsk. Holdet tæller dog også spillere fra Norge samt spillere, der har optrådt i den danske liga, så Anne Mette Hansen regner med, at der er mulighed for i et vist omfang at kunne gøre sig forståelig på dansk.

Håndboldopdragelse

Landsholdsspilleren har fået hele sin håndboldopdragelse i Fløng Hedehusene Håndbold - hvor hendes mor, Tove Hansen, i øvrigt er formand.

Da Anne Mette Hansens talent blev for stort til breddeklubben i Hedehusene, kom hun i 2010 til Ajax og siden 2014 har hun været en profil i København Håndbold, som sidste sæson tog DM-sølv. Anne Mette Hansen fik sin debut på A-landsholdet i oktober 2013, og har siden været en fast del af truppen.

Anne Mette Hansen har altid nydt at komme tilbage til Hedehusene og være med til at inspirere børn og unge i hallen. Hun er i hvert fald et godt eksempel på, at man sagtens kan starte i en »lille« klub, og alligevel træde ind på de største håndboldscener.

Fremover bliver der længere mellem besøgene hos både familien og i hallen. Programmet er tæt pakket med træning, turneringskampe i Ungarn, Champions League-opgør samt landsholdssamlinger og -kampe.

- Hvis de savner mig, så må de jo komme ned og besøge mig, siger Anne Mette Hansen med et glimt i øjet - og med mod på alt det nye og spændende.

Mor Tove er ikke i tvivl om, at hendes datter gør det rigtige.

- Som mor vil jeg sige, at selvfølgelig kommer vi til at savne Anne Mette. Som håndboldperson synes jeg, det er rigtig godt, at Anne Mette får mulighed for at komme ud og prøve sig af. Det kan kun gavne håndbolden i Danmark på sigt, når unge talenter som Anne Mette får mulighed for at blive testet af i de helt store klubber, siger Tove Hansen.

Pres på

I første omgang skal Anne Mette Hansen suge til sig - og vænne sig til, at der skal præsteres hele tiden, og at der hele tiden er pres på.

- Jeg kan jo ikke regne med fast spilletid fra start, så det gælder om, at jeg er parat til at gribe chancen og vise, hvad jeg kan, når jeg får muligheden for det. Det, tror jeg, vil gøre mig mere skarp som håndboldspiller. Og det er klart, at jeg hele tiden, både i træning og kampe, vil skulle måle mig med nogle af verdens bedste spillere - jeg håber og tror på, at det vil udvikle mig, siger Anne Mette Hansen.

At kunne trække i Györ-trøjen er noget af en drøm for enhver talentfuld håndboldspiller, men det var ikke noget Anne Mette Hansen tænkte på, før for relativ nylig.

I virkeligheden lå det mere i kortene, at hun ville prøve sig af i en dansk topklub, inden hun rettede blikket mod udlandet.

- Havde du spurgt mig for et halvt eller et helt år siden, så tror jeg ikke, jeg havde været klar. Det er jeg nu, og jeg er glad for, at jeg dels fik afsluttet min tid i København Håndbold, som jeg gjorde, dels at interessen fra Györ holdt ved. Nu glæder jeg mig til at komme i gang i Györ, siger Anne Mette Hansen.

Hvor meget hun får ud af det økonomisk, vil hun ikke ud med.

- Der bliver da lidt til opsparingen. Jeg klager ikke, griner Anne Mette Hansen.

Den første tid i Györ betyder også praktiske opgaver for håndboldpigen fra Hedehusene. Hun skal blandt andet ud og tjekke byens butikker - for blandt andet søde sager. Det er ingen hemmelighed, at den 1,84 meter høje og fysisk stærke Anne Mette Hansen er særdeles glad for søde sager - og for en Nutella-mad!