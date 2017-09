Børnehuset Kogletræet er en af de institutioner, der henover sommeren er blevet udsat for hærværk. Arkivfoto: Johan Monggaard

Send til din ven. X Artiklen: Pædagoger skal tjekke legepladser i ferier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pædagoger skal tjekke legepladser i ferier

Taastrup - 04. september 2017 kl. 06:45 Af Johan Monggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I løbet af sommerferien blev legepladser i kommunens daginstitutioner brugt til fester efter lukketid og udsat for hærværk. Nu vil politikerne af med problemet. Efter flere skriverier i avisen og henvendelser fra forældre, der var trætte af legepladserne blev udsat for hærværk, har Institutions- og Skoleudvalget fået udarbejdet et notat fra administrationen, for at få finde ud af, hvor stort omfanget af hærværk på institutionerne har været hen over sommeren. På det seneste møde i udvalget blev udvalgsmedlemmerne præsenteret for notatet, der viser, at der denne sommer har været et fald i antallet af institutioner, der er blevet udsat for hærværk i forhold til tidligere år. I år har 20 institutioner, ifølge notatet, været berørt af problemet, mens det tidligere år har været 30 ud af kommunens godt 40 institutioner, der er blevet udsat for hærværk i sommerperioden. I flere af kommunens daginstitutioner er de ansatte bevidste om, at der i ferieperioder kan være problemer med folk, der bruger legepladserne til at feste på, forklarer formand for Institutions- og Skoleudvalget, Kurt Scheelsbeck (K).

- Mange af vores institutioner har faste rutiner med, at ansatte, der møder tidligt ind, har første som opgave at tjekke, om der ligger noget, der ikke skal ligge på legepladsen og udenomsarealerne. Så skulle der have været en fest, hvor der ligger glasskår eller andet, så bliver det fjernet, så børnene ikke kommer til skade, forklarer udvalgsformanden.

Alle skal tjekke legepladser

Fremadrettet bliver det dog alle institutioner, der kommer til at bruge ressourcer på at få pædagog til at tage morgentur på legepladsen.

- På udvalgsmødet har vi sagt, at når vi har med ferieperioder at gøre, så vil vi gerne bede administrationen om at gå videre ud til de enkelte ledere i alle dagtilbud og sige, at i sommerferieperioder og ferier generelt, skal de alle sikre, at der er en medarbejder, der som det første om morgenen går ud og tjekker, at der ikke ligger nogle forskellige ting og sager på legepladsen, forklarer Kurt Scheelsbeck og uddyber:

- Den politiske konklusion er, at vi skal sikre, at legepladserne bliver tjekket op om morgenen. Jeg tror, at den tid er godt investeret, så vi ikke risikerer, at der er et barn, der kommer til skade.

I notatet står der, at der på legepladserne, efter fester, kan findes almindeligt affald til glasskår, stoffer, våben og menneskeafføring, mens legeredskaber, planter, bålpladser og møbler kan blive udsat for hærværk. At der kan findes menneskeafføring på legepladser, forstår Kurt Scheelsbeck ingenting af.

- Der er folk, der åbenbart ikke har noget som helst begreb om, hvordan man opfører sig. Og hvis de sidder og er blevet godt berusede eller skæve, så kan de finde på sådan noget. Det er helt uacceptabelt, lyder det fra den konservative udvalgsformand.