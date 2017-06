På lørdag er der byfest

På lørdag den 3. juni er der byfest i Hedehusene i tidsrummet kl. 10-15. Hovedgaden vil således være afspærret for gennemkørende trafik. Her vil en række kræmmere, sammen med flere stadeholdere fra Hedemarkedet, rykke på gaden. Flere af butikkerne vil have byfesttilbud. Bl.a. vil det være muligt at traktere sig med øl og grill-pølser ved slagter Bertelsen

Festen starter med at det HOPE-orkestret spiller blæsermusik og derefter tager poporkesteret 'You and me you see' over.