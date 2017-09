PensionDanmark har købt Orbicons nye bygning på Linnés Allé i Taastrup. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Orbicons nyindviede domicil solgt

I slutningen af august kunne den rådgivende ingeniørvirksomhed Orbicon indvie sit nye domicil i brug på Linnés Allé i Taastrup. Orbicon er et datter­selskab til Hedeselskabet, og Hedeselskabet har nu valgt at sælge Orbicons nye bygning til Pension­Danmark. Med salget kommer Orbicon fremover til at leje sig i på adressen i Taastrup.

Orbicons hovedsæde er på cirka 8.200 kvadratmeter. Ejendommen er opført som flerbrugerhus efter MT Højgaards Multiflex Office-koncept og er bæredygtighedscertificeret efter DGNB Guld. Udover Orbicons bygning har Hedeselskabet også solgt sit domicil i Viborg til PensionDanmark, der samlet betaler 319 millioner kroner for de to bygninger til Hedeselskabet.

- Vi er glade for at kunne føje disse erhvervsejendomme til porteføljen. Der er tale om to attraktive ejendomme med en god beliggenhed og med solide lejere på lange lejekontrakter. Derfor forventer vi, at investeringen vil give medlemmerne gode afkast i en længere årrække, siger adm. direktør i Pension­Danmark Torben Möger Pedersen

- Efter meget grundige overvejelser har vi besluttet, at vi i fremtiden vil være lejer og ikke ejer af vores domiciler i Viborg og Høje-Taastrup. Ved at leje frigives der kapital, som i dag er bundet i mursten. Kapital som vi kan bruge til aktivt at udvikle Hedeselskabet og vores datterselskaber samt skabe flere arbejdspladser. At vi fremover ikke længere ejer bygningerne får ingen betydning for hverdagen - vi vil fortsat være i både Viborg og Høje-Taastrup i mange år frem, siger Bent Simonsen, Koncerndirektør i Hedeselskabet.