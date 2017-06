Operachef får udmærkelse af Rotary

Claus Lynge er blandt 100 ikke-rotarianere, som rotaryklubber i hele Danmark har givet PHF-udmærkelsen for deres særlige indsats lokalt i anledning af hundredåret for oprettelsen af The Rotary Foundation - en non-profit fond, der blandt andet står bag store internationale projekter som 'end polio', udvekslings- og uddannelsesprogrammer for unge og støtter mange lokale sociale projekter verden over.