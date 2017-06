Ole Stephensen: Vi skal ikke lade os kue af terrorister

Traditionen tro blev grundlovsdag fejret af de konservative på Blaakildegaard i Taastrup, og mandagens grundlovsmøde var et velbesøgt et af slagsen.

- Jeg føler som alle andre en voldsom afsky for disse afstumpede terrorristers handlingerne, og det er utroligt vigtigt, at vi ikke på baggrund af deres vanvittige fremfærd lader os kue i frygt, når vi bevæger os rundt i det offentlige rum. Jeg havde i går en alvorlig snak med min 18-årige datter om, hvorvidt hun overvejede at blive mindre udadvendt af frygt for terrorristerne. Hendes svar glædede mig usigeligt, fordi hun afviste at ændre sin udadvendte livsstil, sagde Ole Stephensen.