Her bliver Tonni Adamsen i grønt jaget af spillere fra Greve ved en tidligere kamp. Foto: MIK Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Også masser af breddefodbold i Taastrup FC Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Også masser af breddefodbold i Taastrup FC

Taastrup - 06. juli 2017 kl. 11:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TFC's Danmarksseriehold sluttede sæsonen af med at vinde 1-0 mod Vanløse på udebane på mål af Tonni Adamsen efter 85 minutter.

Holdet sluttede på en flot sjetteplads med syv points over nedrykningsstregen.

Det var en imponerende indsats af de unge gutter.

Heldigvis bliver der spillet masser af herre seniorfodbold i TFC ud over førsteholdet. Det har været en flot sæson for alle klubbens fem ellevemandshold i herre senior. Herre senior/to sikrede sig med en andenplads i sin pulje i serie tre oprykning til serie to. Det bliver meget spændende at følge det unge talentfulde hold i serie to i den kommende sæson.

Herre senior/tre rykkede op i serie tre efter sidste sæson. Holdet sluttede på en syvendeplads med seks point over nedrykningsstregen, bestemt en godkendt indsats.

Herre senior/fire, der består af meget rutinerede spillere, hvoraf de fleste er old boys, blev suveræn vinder af deres pulje i serie fire med en margin på 11 point foran nummer tre og rykker således op i serie tre.

Herre senior/fem er et hold, der først blev startet i forårssæsonen, da klubben havde så mange spillere på anden - og tredjeholdet, at der var spillere nok til et ekstra hold. Mange af spillerne på holdet er nyoprykkede spillere fra U-19. Holdet har gjort det meget flot og sluttede på en tredjeplads i deres pulje i serie fem og rykkede op i serie fire.

Sæsonen 2017/18 må således med tre oprykninger og to hold, der efter nylige oprykninger / skrivebordsafgørelser sikrede holdets forbliven i rækken, karakteriseres som en supersæson for TFC's herre seniorafdeling.

Ud over disse fem hold har TFC syv hold bestående af lidt ældre drenge svingende fra 39 op til 72 år, alle ottemandshold. Ud over kampe mødes de gamle drenge en - til to gange om ugen på kunststofbanen på Nybolig Park hele året rundt og holder sig i gang vel vidende at alle undersøgelser viser, at fodbold er én af de mest gavnlige motionsformer for helbredet.