Nytårskur for erhvervsledere

Borgmester Michael Ziegler vil åbne nytårskuren ved at føre tilhørerne gennem året, der gik og give sit bud på det, som kommer. Programmet byder desuden på et indlæg af nytiltrådt erhvervsminister Brian Mikkelsen, som vil fortælle om regeringens visioner for vækst og udvikling. Erhvervsministerens vision er at skabe Europas bedste rammevilkår for erhvervslivet. Adm. dir. Birger Hauge vil fortælle om den brændende platform, som betyder stor succes eller fald for flere brancher, og han vil også løfte sløret for et nyt innovationscenter, som med sin placering i Taastrup, kommer til at ligge i baghaven for de lokale virksomheder. Derudover vil COO Claus Jørgensen fra Netcompany A/S fortælle om fremtidens arbejdskraft med ny teknologi og digitalisering.