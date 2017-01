Se billedserie Peter Mark Lundberg er teater- og kulturhusleder i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nytårshilsen fra kulturen

Af Peter Mark Lundberg, Teater- og kulturhusleder

2016 blev året, hvor vi for alvor rørte rundt i den kulturelle suppe i Høje-Taastrup.

Taastrup Teater og Kulturhusene er blevet lagt sammen under en (høj) hat. Vi har fået ansat bl.a. kulturformidler og eventkoordinator som skal bringe kulturen ud og publikum ind, og vores faste folk knokler for jer.

Det går i al beskedenhed helt fint. Vi kan se, at vi i 2016 havde 30% flere lokaleudlån, så vi nu årligt har mere end 10.000 udlån af lokaler til kulturelle formål. Jeg glæder mig hver dag over, at vi har så mange aktive borgere og frivillige ildsjæle her i kommunen.

Og med så mange forskellige interesser. Under vores tage er der alt fra jazz, comedy, japansk manga, ferniseringer, rollespil, babyrytmik, drama, dans, rap og jeg kunne blive ved i en uendelighed. Det kan faktisk være temmelig svært at forklare konen, hvad man har lavet på arbejdet i dag.

Som ny leder er det dog min store drøm, at langt flere borgere i Høje-Taastrup Kommune vil gå på opdagelse i kulturen. Alle der fx har været til en koncert eller teaterforestilling ved, hvor glad i låget man bliver af at opleve levende kunst. Det er noget særligt, at mødes i fællesskab for at blive klogere på sig selv. Uanset om kunsten får os til at græde eller grine, får vi vækket tankerne.

Vi ved godt, at det stiller nogle krav til os som lokale 'kulturpushere'. Vi skal levere en vare, som folk gerne vil have. Det har vi måske ikke altid være gode nok til. »I'm not trying to entertain the critics. I'll take my chances with the public« er mit favoritcitat, sagt af Walt Disney. Det minder mig om, at kunst og kultur skal være for de mange.

I 2017 vil vi derfor bl.a. omdanne vores pragtfulde teaterbygning til også at blive musikhus! For Taastrup Teater er kendt for sin fabelagtige akustik, og de fleste elsker musik. Derfor ligger det lige til højrebenet også at tilbyde langt flere koncerter i fremtiden. I efteråret genåbner vi teatret som 'Taastrup Teater-og Musikhus' med endnu mere professionel underholdning, musik, stand-up og teater af høj kunstnerisk kvalitet.

Det er også i 2017, hvor vi fortsætter med at gøre Medborgerhuset Lipperts til moderne kulturhus for alle aldersgrupper. Billedskolen har fået nye rammer og den charmerende sal får nye professionelle lydanlæg. Derudover vil vi gerne tilbyde flere kreative værksteder, og en café der er helt uimodståelig, når man gerne vil mødes med fx studiegruppen.

Et godt nytår til alle jer, der udgør kulturen.