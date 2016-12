Der er 14 gange flere brandskader på bygning og indbo nytårsaften end på en gennemsnitlig dag i december og derfor er det klogt at forebygge brand inden nytårsfesten går i gang. Foto: Steen Rasmussen

Nytårsaften eksploderer antallet af brande

28. december 2016

December er med julens mange stearinlys og gran højsæson for brande. Men særligt én dag stikker helt af fra de andre - nytårsaften. Det viser opgørelser fra forsikringsselskabet Tryg, som har sammenlignet statistikker for anmeldelser af brandskader på privatboligers bygning og indbo i december og januar gennem de seneste fem år fra 2011 til og med 2015.

Ifølge Trygs opgørelser er der således over 14 gange flere brandskader på bygning og indbo nytårsaften den 31. december/1. januar end på en gennemsnitsdag i december og januar.

»I langt de fleste tilfælde er der heldigvis tale om mindre brande, der ikke forvolder stor skade på hverken mennesker eller materiel. Det drejer sig primært om sprængte postkasser eller vildfarne raketter, som har brændt hul i plastictaget på carporte og udhuse m.m.,« udtaler forebyggelseschef i Tryg, Charlotte Nolsøe Gøttler.

»Men vi ser også en del brandskader som følge af bordbomber og stearinlys, der har antændt dug, bordpynt og lignende. Særligt den type brand er et problem, fordi den hurtigt kan udvikle sig og øger risikoen for større brande markant,« slutter Charlotte Nolsøe Gøttler og anbefaler, at man træffer følgende forholdsregler, inden nytårsfesten skydes i gang:

- Tjek, at boligens røgalarmer virker og hav brandslukningsudstyr klar i tilfælde af uheld. Du kan for eksempel fylde vand på en kande eller købe en 112 brandslukker - en handy spray, som er nem at betjene.

- Hold hele tiden øje med stearinlys og bordbomber - og sørg for, at de står placeret på en måde, så ild og gnister derfra ikke kan komme i kontakt med brandbart materiale såsom bordpynt og servietter m.m.

- Dæk ikke lamper, elektriske apparater og lign. til med nytårspynt.

- Afmonter din postkasse, så den ikke bliver sprængt i stykker! Du kan også stille en aflang bakke eller kageform med vand nede på bunden af postkassen.

- Har du brevsprække eller kattelem, så bloker den ved for eksempel at sætte noget i spænd på bagsiden, så det ikke er muligt at smide fyrværkeri ind i boligen.

- Kør bilen ind i garagen eller carporten for at beskytte den mod hærværk og fyrværkeri.