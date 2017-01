Nytårs-souljazz

Søndag den 8. januar kl. 14 er der nytårs souljazz-lounge i Taastrup Nykirke. Boogaloo Brothers vil sørge for, at der bliver serveret en omgang engageret souljazz. Groovy, funky er kendeord for denne stilart, der blander elementer fra gospeltradition, soul, rythm & blues og jazz selvfølgelig. Altså fusion fra før, man fandt på at tale om fusionsmusik. Rygraden i musikken er et solidt og levende beat, der vil frem, uden at forhaste sig. Derfor groovy, funky.