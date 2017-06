En skitse til, hvordan den kommende bebyggelse i Klovtofteområdet kan se ud. På området skal være både erhverv samt mulighed for hotel- og konferencevirksomhed. Nu er der i første omgang lavet et lokalplanforslag, som plan- og miljøudvalget har indstillet bliver sendt i høring.

Nyt vartegn for Taastrup: 12 etagers tårn

Taastrup - 07. juni 2017 kl. 11:37 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klovtofteområdet ved Roskildevej i Taastrup kan få et gigantisk løft, hvis nye planer bliver ført ud i livet.

En ny lokalplan vil i hvert fald åbne for muligheden for at etablere helt ny bebyggelse på området, hvor der kan etableres kontor og serviceerhverv samt hotel- og konferencevirksomhed, skriver DAGBLADET Roskilde.

Og med i planerne er en 12 etager høj bygning, som kan blive et vartegn for Høje-Taastrup, når man kommer til kommunen fra øst ad Roskildevej.

- En sådan bygning vil være en flot indgang til vores kommune, lyder vurderingen fra Laurids Christensen (K), medlem af plan- og miljøudvalget.

Et enig plan- og miljøudvalg har besluttet at sende et lokalplanforslag i høring, som er lavet på baggrund af grundejerens forslag.

Heri indgår muligheden for en række bygninger på højst 2 etager mod eksisterende boligområde på Klovtoftegade til 5 etager mod Roskildevej og Holbækmotorvejen.

Med lokalplanen gives endvidere mulighed for at etablere 5.000 m2 detailhandel for pladskrævende varer langs Roskildevej i forlængelse af eksisterende areal for pladskrævende varer. Administrationen vurderer, at en sådan udvidelse af butikker med pladskrævende varer vil styrke detailhandelsklyngen ved Klovtoftekrydset, som i dag er bilsalg.

Det samlede parkeringskrav til er erhvervsareal af den størrelse er 450 parkeringspladser, og heraf fastlægger lokalplanen, at mindst 250 parkeringspladser skal placeres i konstruktion, eksempelvis som kælderparkering.

