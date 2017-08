De tre spidskandidater binder med valgforbundet ikke hinanden til nogle politiske aftaler på nær én: Alle er enige om at pege på en borgerlig borgmester efter kommunalvalget. Her ses Omer Ayub, spidskandidat for Lokallisten Høje-Taastrup, Nikolaj Vester, spidskandidat for Liberal Alliance, og Flemming Andersen, spidskandidat og nuværende byrådsmedlem for Venstre. Foto: Tim Jensen

Nyt valgforbund: Venstre, LA og Lokallisten går sammen

Taastrup - 10. august 2017 kl. 16:04 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal ikke ske spild af borgerlige liberale stemmer, når borgerne i Høje-Taastrup til november skal sammensætte det nye byråd for kommunen. Det mener Venstre, Liberal Alliance og den nye Lokallisten Høje-Taastrup, som derfor er gået sammen i et valgteknisk samarbejde, skriver DAGBLADET Roskilde.

De tre parter har valgt ikke at binde hinanden op på nogle politiske aftaler med det valgtekniske samarbejde, på nær på ét punkt: Nemlig at valgforbundet er enige om at pege på en borgerlig borgmester efter kommunalvalget.

- For Venstres vedkommende har det været vigtigt at indgå i et valgforbund, hvor vi sikrer os det bedste udgangspunkt for så mange mandater som muligt i den kommende byrådsperiode. Samtidig sikrer vi også, at der ikke opstår spild af liberale stemmer. Og her har vi fået den bedst mulige aftale på tværs af de borgerlige partier, på begge punkter, siger Venstres spidskandidat, Flemming Andersen.

Han understreger, at det nye valgforbund ikke skal ses som et politisk signal til de øvrige borgerlige partier - Konservative og Dansk Folkeparti - som havde plæderet for ét samlet borgerligt valgforbund.

- Matematisk set giver det bare større mening for os mindre partier i Høje-Taastrup at gå sammen, i stedet for at gå sammen med et større parti som de Konservative, som sandsynligvis ville sluge et eventuelt ekstra mandat. Vi ønsker fortsat et stærkt borgerligt samarbejde efter valget, understreger Flemming Andersen over for DAGBLADET Roskilde.

De tre parter har haft en række løbende drøftelser og er enige om, at der er en god synergi i et valgteknisk samarbejde.

- Liberal Alliance har et stort ønske om, at kommunen skal føre en borgerlig liberal politik, og valgforbundet er med til at optimere vores mulighed for at komme i byrådet. Det er vigtigt med så mange klare liberale stemmer i byrådet, som muligt. Når vi først er i byrådet, vil vi arbejde for at sikre mere værdi for skattekronerne igennem effektive udbud og fokus på kernevelfærden, siger Nikolaj Vester, Liberal Alliances spidskandidat.

Venstre og Liberal Alliance dannede ved sidste valg også valgforbund, og har da også henover sommeren, haft en løbende dialog omkring et nyt samarbejde. Og da nyheden om en lokalliste kom frem, var begge partier enige om at høre om et muligt valgforbund med den nye lokalliste.

- Lokallisten Høje-Taastrup får nu et optimalt udgangspunkt forud for kommunalvalget. Selvom vi er en partineutral lokalliste, så ved vi, at der skal samarbejdes med andre partier. Derfor har vi ikke noget imod at indgå et teknisk valgforbund med henblik på at minimere stemmespild. Jeg mener desuden, at dette valgforbund giver Lokallisten større chancer for at blive repræsenteret i byrådet, forklarer Lokallistens spidskandidat, Omer Ayub, der tidligere har siddet i byrådet for De Konservative.

De tre parter har i deres drøftelser fundet en række områder, hvor de sagtens ser, at de vil kunne tale sig tilrette for politiske løsninger, og de tre spidskandidater er spændte på at komme i gang med den kommende valgkamp.

- For alle tre parter er vi enige om, at der skal arbejdes benhårdt frem mod valget for at sikre det borgerlige flertal i kommunen. Men det er ikke nogen hemmelighed, at vi gerne ser flere liberale mandater i byrådet end der pt. er, hvor Venstre sidder med ét mandat. Og så vil det bestemt være givende for det lokale demokrati, at også en lokalliste efter næste valg var repræsenteret i byrådet, siger Flemming Andersen.