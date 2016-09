Fra på mandag den 19. september hedder dette sted ikke længere: Træningscenter Espens Vænge, men Høje-Taastrup Kommunes Sundhedscenter. Foto: HTK Foto: Dan Gabay

Nyt sundhedscenter slår dørene op

Taastrup - 15. september 2016 kl. 06:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag den 19. september slår Høje-Taastrup Kommune dørene op til et nyt sundhedscenter på Espens Vænge.

Det er flagskibet for kommunens forebyggelsesarbejde, og målet er, at sundhed skal være for alle.

Det tidligere træningscenter Espens Vænge lægger nu fysiske rammer til Høje-Taastrup Kommunes Sundhedscenter, som er et vigtigt led i kommunens nye sundhedspolitik. Uligheden i sundheden stiger hastigt i Danmark, og Byrådet ønske derfor med sundhedscenteret at skabe mere lighed i sundheden. Al viden på sundhedsområdet viser, at ens tidlige leveår, skolegang, uddannelse, job og forældres status har stor betydning for, hvor langt og godt et liv, du lever.

- Sundhed skal være for alle - også dem som ikke selv opsøger det. Det skal være muligt for ung som gammel, rig som fattig - at leve et godt liv. Derfor er det vigtigt, at vi også når ud til de borgere, som i dag ikke tager imod vores sundhedstilbud. Med sundhedscenteret og de aktiviteter, som bliver tilknyttet, ønsker vi at skabe mere lighed i sundheden, siger borgmester Michael Ziegler.

Sundhedstilbud i øjenhøjde

Sundhedscenteret kommer til at have mange forskellige sundhedsaktiviteter og tilbud.

Her kan alle få gode råd og konkret hjælp til fx at tabe sig, at bevæge sig, spise og drikke det rigtige eller leve bedre med sin kroniske sygdom.

- Vi møder borgerne, hvor de er. Vi ved, at folk er forskellige - og derfor har vi også forskellige skræddersyede tilbud. Vi har gode erfaringer med, at vores tilbud skal være i øjenhøjde med borgerne, og vi skal møde dem, der hvor de er i deres liv. Tilbuddene skaber vi sammen med bl.a. borgere og foreninger for at sikre, at tilbuddene imødekommer deres behov, siger Flemming Hansen, der er formand for Ældre- og Sundhedsudvalget.

Sundheden ud hvor borgerne bor

Og sundhedscenteret står ikke alene. De fleste sundhedstilbud ligger lokalt i fx kommunens boligområder. Her tilbydes bl.a. rygestop, motionsvejledning, Fars Køkkenskole, KOL- og diabetescaféer og Mænds Mødesteder.

- Sundheden skal ud, hvor borgerne bor. Derfor møder vi ikke kun borgerne i vores sundhedscenter, men vi møder dem også i dagligdagen i for eksempel Familiens Hus, i social og handicapcentret, i boligområderne og i vores campingvogn, der er sundhedsrådgivning på hjul,« siger Konny Riising, som er leder af det nye sundhedscenter, og også var leder af det tidligere træningscenter Espens Vænge.

Uligheden i sundheden stiger

I Danmark stiger uligheden i sundheden.

Rigtig mange mennesker lever meget sundt, men der er også ifølge Sundhedsstyrelsen en voksende gruppe i Danmark, som ikke er fysisk aktive, og som ryger og spiser usundt. Det ses også i Høje-Taastrup Kommune.