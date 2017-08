Høje-Taastrup Turistforening arrangerer i samarbejde med Hedeland Golfklub en golfturnering fredag den 18. august.

Nyt samarbejde på vej: Golf skal sætte skub i turismen

Taastrup - 12. august 2017 kl. 14:49 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er mulighed for at tiltrække endnu flere turister til Høje-Taastrup - både ferie-, fritids- og erhvervsturister. Og skal turismen vækste, så kræver det, at de lokale virksomheder står sammen med at skabe et godt turistmiljø i kommunen.

Det er baggrunden for, at Høje-Taastrup Turistforening nu arrangerer en golfturnering fredag den 18. august på Hedeland Golfklubs bane. Visionen er at gøre det til et årligt tilbagevendende arrangement.

Golfturneringen henvender sig specielt til virksomheder og deres medarbejdere, men der er plads til alle. Der er plads til begyndere, som aldrig tidligere har spillet golf, og der er plads til de mere trænede.

Høje-Taastrup vil i de kommende år få flere »fyrtårne« som vil tiltrække mange flere turister, end man tidligere har oplevet i Høje-Taastrup. Først og fremmest den nye aquapark, som vil blive en stor ny turistattraktion, og desuden nye og spændende tiltag i Naturpark Hedeland, som vil gøre denne fantastiske naturperle meget mere kendt og tiltrække mange nye turister.

I forvejen har Høje-Taastrup utroligt meget at byde på for turister, idet kommunen har det åbne land mellem Roskilde og København - med mange landsbyer - og gode indfaldsveje. Mange turister søger netop i dag, at bo og opleve den natur og historie, som Høje-Taastrup kan byde på.

- Derfor har vi brug for alle virksomheder i Høje-Taastrup som aktive medlemmer af Høje-Taastrup Turistforening, således at vi i fællesskab kan danne et godt turistmiljø i kommunen. Vi håber derfor, at denne golfturnering også kan være med til, at mange flere virksomheder ser fordelene ved, at vi i fællesskab tiltrækker mange flere turister til kommunen og således også skaber en meget større turistomsætning hos de handlende. De firmaer, som tilmelder sig golfturneringen, er automatisk gratis medlem af turistforeningen det første år, siger Poul Neergård, som er formand for Høje-Taastrup Turistforening.

Golfturneringen gennemføres i et samarbejde med Hedeland Golfklub og finder sted den 18. august fra kl. 8.00 - 15.00. Dagen starter med morgenmad og informationsmøde og slutter med frokost og præmieoverrækkelse kl. 14.00.

Tilmelding og information om golfturneringen kan læses på foreningens hjemmeside: www.hojetaastrup.dk