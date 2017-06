Nyt forslag for Klovtofte: Tårn reduceres til 10 etager

I første omgang ville et nyt lokalplanforslag tillade et 12 etagers højt tårn, men på baggrund af borgerhenvendelser har borgmesteren bedt administrationen om at undersøge muligheden for at reducere højden på højhuset og samtidigt bevare rummeligheden i lokalplanforslaget.