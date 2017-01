Se billedserie Fra næste uge bliver Lokalavisen Taastrup omdelt både tirsdag og onsdag. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nyt år - nye avisvaner

Taastrup - 02. januar 2017 kl. 10:14 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For at optimere og kvalitetssikre omdelingen af Lokalavisen Taastrup, vil det fra næste uge være Post Nord, der står for omdelingen. For nogle af vores læsere betyder det dog, at de skal vente lidt længere på at modtage avisen.

Udgivelsesdagen for Lokalavisen Taastrup vil fortsat være tirsdag, men Post Nord skal - som for andre ugeaviser, der omdeles af posten - bruge to dage på omdelingen. Det betyder, at nogle vil modtage Lokalavisen Taastrup om tirsdagen - det er de fleste - mens andre må vente til onsdag.

Det betyder også, at man først skal klage over eventuel manglende omdeling, hvis ikke Lokalavisen Taastrup er modtaget onsdag kl. 16. Har du ikke modtaget Lokalavisen Taastrup inden dette tidspunkt, så send en mail til: reklamationavis.lta@sn.dk - så sørger vi for en efterlevering af avisen.

God læselyst - vi ses i Lokalavisen Taastrup tirsdag/onsdag, den 3./4. januar 2017.