Det er ved de to motorvejsramper ved Roskildevej, at der skal etableres lyskryds, hvilket vil forhindre de mange U-vendinger i krydset mellem Roskildevej og Taastrup Hovedgade.

Nye lyskryds på vej: Slut med forhadte u-sving

Med planerne om at udvikle Klovtofte-området ved Roskildevej i Taastrup til nyt erhvervsområde, er der også planer om at gøre noget ved de trafikale forhold i området - og det kommer alle borgerne i området til gode.

Planen er nemlig at etablere to nye lyskryds på Roskildevej, hvor motorvejsramperne fra Holbækmotorvejen udmunder, skriver DAGBLADET Roskilde torsdag.

Udvider aftale

Kommunen har allerede indgået en samarbejdsaftale med grundejeren, der ejer arealer nord for Roskildevej og vest for motorvejen ved Klovtofte. Aftalen indeholder, at kommunen anlægger en signalregulering ved motorvejsramperne syd for Roskildevej, og at kommunen og grundejeren deler udgifterne hertil på i alt 2 millioner kroner.