Der lægges vægt på at skabe nem afgang til grønne fællesarealer fra de nye boliger i Nærheden.

Nye boliger i Nærheden

Taastrup - 13. januar 2017 kl. 07:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nordjyske ejendomsudviklingsfirma 2E Bolig skal etablere et levende grønt boligområde i den helt nye bydel Nærheden ved Hedehusene. Det nye område omfatter 150 boliger.

Hermed kommer firmaets kvalitetsboliger til at indgå i et visionært byudviklingsprojekt, der har fokus på at skabe rammer for en nem hverdag og et stærkt fællesskab. Masterplanen for det samlede område, som på sigt vil rumme 3.000 boliger, er netop blevet internationalt prisbelønnet.

Den netop underskrevne købsaftale mellem 2E Bolig Projektsalg og NærHeden P/S omfatter byggeret til 150 ejerboliger. Boligbyggeriet, der får et samlet omfang på 14.000 etagemeter, kommer til at ligge 100 meter fra den nye folkeskole, der bygges som science-skole i partnerskab med LEGO Education. Få hundrede meter fra de kommende boliger ligger Hedehusene Station og det fredede naturområde Sejlbjerg Mose samt Naturpark Hedeland, som blandt andet byder på golfbane, skibakke og rideklubber.

Et grønt parkstrøg, der anlægges tæt ved boligerne, fører beboerne rundt til byens knudepunkter.

Det fuldmurede boligbyggeri udformes med en kombination af fritliggende kædehuse på enten 130 kvadratmeter eller 140 kvadratmeter i to etager med store tagterrasser - og moderne lejligheder på 75-95 kvadratmeter i 3 og 4 etagers ejendomme. Husene udbydes til salg som ejerboliger med flexible indretningsmuligheder til den travle familie eller seniorparret, der hellere end en masse vedligehold vil nyde natur og byens muligheder tæt på.

En enkelt af 2E's ejendomme med lejligheder opføres i fem etager og etableres samtidig som et synligt landemærke i den nye bydel. De første af 2E Bolig Projektsalgs boliger ventes indflytningsklar til foråret 2018.

»I Nærheden synes vi endnu en gang, at vi har fået en enestående mulighed for at placere vores unikke boliger i de helt rigtige rammer. Med egen skole, nem adgang til grønne områder og kun 20 minutter fra Hovedbanegården kan Nærheden tilbyde noget af det bedste fra forstaden. Oven i kommer noget af det bedste man kender fra byen: Gode byrum, fælles faciliteter og liv i gaden. Det har vi erfaring for, at mange familier finder attraktivt,« fortæller direktør og ejendomsudvikler Jesper Skovsgaard, 2E Bolig Projektsalg.

Han tilføjer, at man hos 2E Bolig med den vision, der er lagt for området, er sikker på, at husene for de kommende ejere også vil vise sig som gode investeringer i fremtiden.

Hos byudviklingsselskabet NærHeden P/S er der også begejstring over samarbejdsaftalen:

»2E's projekt er på mange måder indbegrebet at det, vi har besluttet skal være kendetegnende for Nærheden - et varieret, men overvejende tæt-lavt kvalitetsbyggeri, der er orienteret mod byens rum og med gode attraktive fælles arealer, der kan være med til at styrke fællesskabet mellem beboerne,« siger Ole Møller, der er direktør i byudviklingsselskabet NærHeden P/S.

De første boliger i Nærheden - et andet projekt med 48 rækkehuse - er lige nu til salg som projektsalg. Samtidig har Høje-Taastrup Kommune sat sig på flere jordparceller. I første omgang har kommunen købt et areal til et nyt center for springgymnastik, som indvies 28. januar. Næste projekt, som går i gang i 2018, er den nye skole. I alt har kommunen planlagt investeringer i Nærheden for over en halv milliard kroner.