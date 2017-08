Se billedserie Der er blandt andet kommet et parkstrøg, og på det store grønne fællesareal i hjertet af Charlottekvarteret har man anlagt et udendørs klatremiljø med et stort klatretårn og to store boulders, som er konstrueret, så de ligner klipper. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Nye arealer indviet: Et kæmpe løft til området

Taastrup - 16. august 2017 kl. 17:04 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det største fysiske løft af udearealerne i Charlottekvarterets historie.

Det er, hvad der onsdag blev indviet i boligområdet i Hedehusene med musik, taler og rundvisninger i det nye områder.

Onsdag var det også præcist ét år siden, at det første spadestik til projektet blev taget.

Projekt Råderum, som det kaldes, skal give et løft til særligt de fysiske udearealer i boligområdet. Og det må man sige er lykkedes.

- Jeg ved godt, at vejen hertil har været lang, og at det sidste års tid har virket som en slags undtagelsestilstand for mange af jer. En nedlukket skolegård, mudrede græsarealer, væltede træer, store gravemaskiner på gangstierne og en elsket fodboldbane, der blev jævnet med jorden. Men når jeg står her, så håber jeg, at I, ligesom jeg, kan se og mærke, at det har været besværet værd, sagde borgmester Michael Ziegler (K), som var en af talerne ved onsdagens festlige indvielse.

Den store vision for projektet har været at binde Charlottekvarteret og byen sammen på ny, både fysisk og socialt. Fysisk har man anlagt et parkstrøg op igennem kvarteret med en lang række rekreative områder, der inviterer til forskellige aktiviteter. Og fortsætter man ad parkstrøget ind mod Hedehusene centrum, vil man helt naturligt træde ind på den nye sti gennem Byparken - en sti der blev anlagt, som en del af byfornyelsen af det indre Hedehusene.

Ud over parkstrøget har Charlotteskolen fået en ny skolegård, der er forenet med det store grønne fællesareal i hjertet af Charlottekvarteret. I dette område har man også anlagt et udendørs klatremiljø med et stort klatretårn og to store boulders, som er konstrueret, så de ligner klipper.

- Jeg oplever, at det her projekt er så meget mere end bare tilblivelsen af alle disse fine faciliteter. Det er ligeså vigtigt at huske, at det også er med til at binde Charlottekvarteret og Hedehusene by bedre sammen både fysisk og socialt, sagde borgmesteren og understregede, at det nu er op til borgerne i området, hvordan de nye områder skal bruges.

Det samlede projekt er løbet op i 52 millioner kroner og er finansieret af Landsbyggefondens infrastrukturpulje med 41 mio. kr., Realdania, Det gode boligliv med 7 mio. kr., Høje-Taastrup Kommune med 1,5 mio. kr., Boligforeningen Vibo 1,1 mio. kr. og Boligforeningen DFB 1,4 mio. kr.

Herudover støttes murstensbænk med 75.000 kr. af Hedeselskabet.