Den nye skole i Nærheden forventes først at være klar til at tage imod de første elever i august 2021, men allerede fra august måned i år er der ansat en ny skoleleder til skolen. Foto: Kenn Thomsen

Ny skole åbner i 2021: Lederen er allerede ansat

Og det er en erfaren kvinde, der er valgt til at sidde ved roret. Dorthe Junge har tidligere været med til at starte tre nye og innovative folkeskoler som leder, nemlig Heimdalsgades Overbygningsskole i Københavns Kommune, Hellerup Skole i Gentofte og senest Frederiksberg Ny Skole på Frederiksberg. Hun har desuden flere års erfaring med blandt andet skoleudvikling og strategisk ledelse.

- Politisk set har vi nikket ja til, at det giver god mening, at den kommende skoleleder er med i processen fra start af. Det giver jo langt bedre mulighed for, at den pågældende kender til selv de mindste detaljer i skolens idégrundlag og indretning, når de første elever møder ind i 2021, siger Kurt Scheelsbeck (K), formand for institutions- og skoleudvalget.

- Det bliver en skole, som giver færdigheder såvel som kompetencer til alle børn og unge. En skole, som klæder alle børn og unge på til at være medskabere af fremtiden. Og en skole, som reelt giver alle børn og unge mulighed for at kunne tage initiativ og ansvar for sig selv og andre resten af deres liv. Der satses stort i Høje-Taastrup Kommune, og man samler alle de små elementer, vi har gået og prøvet af i det små mange steder i den danske folkeskole. Det er et meget stort privilegium at være med til den udvikling, siger Dorthe Junge.