Ny provst for Høje Taastrup Provsti

- Folkekirken møder man bedst i form af ens egen sognekirke og ens lokale præst. Provstiets opgave er lidt mere tilbagetrukket, hvor det bliver min opgave som provst at sørge for gode og stabile vilkår for provstiets præster og menighedsråd. Jeg vil gerne være med til at arbejde for, at de kirker vi har her i provstiet kan udvikle sig og blomstre hver især, forklarer Søren Nolsøe om motivationen til at søge stillingen.