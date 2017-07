Gebyret for skadedyrsbekæmpelse bliver sat op med 0,03 promille til næste år. Det har byrådet besluttet som en del af den store rottehandlingsplan.

Ny plan mod rotterne: Der skal bruges mindre gift

Taastrup - 13. juli 2017 kl. 06:47 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skal bruges mindre gift, når rotterne skal bekæmpes i Høje-Taastrup Kommune. Samtidig skal borgerne betale lidt mere for at bekæmpe skadedyrene, har byrådet besluttet.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Antallet af rotteanmeldelser er steget støt de seneste år i Høje-Taastrup Kommune. I perioden 2008-2011 var det gennemsnitlige antal anmeldelser på 720 om året, mens det i perioden 2012-2016 var steget til 935 anmeldelser om året.

Der findes ingen entydig årsag til stigningen i anmeldelser, men en forklaring kan være en kombination af klimaændringer og defekte kloakker, lyder en forklaring fra kommunen selv. Den øgede hyppighed af kraftige regnskyl får rotterne til at søge op på terræn, hvilket medfører flere anmeldelser. Hvis kloakken ikke er vedligeholdt, har rotterne lettere ved at søge op til overfladen. De milde vintre giver bedre overlevelsesmuligheder for rotterne, fordi det er lettere at finde føde oppe på terræn.

Byrådet har vedtaget en rottehandlingsplan, som sætter rammerne for, hvordan de firbenede gnavere skal bekæmpes. De overordnede mål er at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter, at reagere hurtigt på anmeldelser fra borgere, virksomheder, institutioner m.m. og at have fokus på forebyggelse.

I planperioden ønsker Høje-Taastrup desuden at arbejde for at nedbringe mængden af anvendt gift.

I samme omgang vedtog byrådet at sætte gebyret for Skadedyrsbekæmpelse op til 0,03 promille af ejendomsværdien i 2018.