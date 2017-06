Ny kulturpolitik på vej: Kultur er med til at binde os sammen

- Musik, teater, dans, udstillinger og foredrag er med til at udvide vores horisont og til at give os nogle meningsfulde oplevelser. Kultur er med til at binde os sammen som mennesker og til at give os en fælles forståelse af, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Samtidig tilbyder kulturens verden et læringsrum, hvor der er mulighed for at bruge sin fantasi, sin kreativitet og sine æstetiske evner til at afprøve, eksperimentere og dygtiggøre sig. At være en del af et kulturelt fællesskab kan derfor være med til at give os nogle succesoplevelser, som vi ikke oplever i andre sammenhænge, men som er så vigtige for vores trivsel, vores identitetsdannelse og vores menneskelige udvikling, skriver borgmester Michael Ziegler (K) i sit forord til kulturpolitikken.