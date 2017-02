Se billedserie Den nye uddannelse skal til dels foregå i det kommende InQvation Center på Hørskætten i Taastrup.

Ny innovativ uddannelse ser dagens lys

Taastrup - 06. februar 2017 kl. 13:41 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu en ny uddannelse ser snart dagens lys i Taastrup. Det er en ny erhvervsuddannelse, som skal uddanne unge med færdigheder, der blandt andet kan bruges til at styrke små og mellemstore virksomheders tilstedeværelse på de sociale medier, skriver DAGBLADET Roskilde.

Initiativet udspringer fra InQvation i Taastrup, som er den nyeste virksomhed i Zibra Group. Det bliver også hos InQvation, at det meste af undervisningen skal foregå, i regi af erhvervsskolen NEXT - Uddannelse København, oplyser Erhvervsrådet i Høje-Taastrup.

Der bliver plads til 20-22 elever på det første hold, der begynder med seks måneders grundforløb hos NEXTs afdeling på Nørrebro, inden holdet flytter til InQvation Center Taastrup. Her vil de få en målrettet undervisning i blandt andet at producere tekster, lyd, billeder og film til sociale medier.

I praktikforløbene skal de ud i virksomhederne og bruge deres kompetencer i praksis.

Og der er et stort behov for den nye uddannelse, vurderer Zibra Group.

- En ny undersøgelse fra World Economic Forum viser, at Danmark ryger længere ned på listen over lande, der er gode til at gøre de unge klar til arbejdsmarkedet. Nu tager vi udgangspunkt i, hvad virksomheder ønsker af kompetencer hos de unge, og så skaber vi en uddannelse ud fra det, siger Birger Hauge, Opportunity Manager hos Zibra Group.

- Samtidig er 45 procent af de jobs, der findes om fem år, ukendte i dag. Derfor er tiden nok løbet fra de helt firkantede uddannelser til industrisamfundet. I dag skal de unge hurtigt kunne omstille sig. Det vil vi gerne hjælpe dem med samtidig med, at vi giver dem nogle teknologiske færdigheder, tilføjer han.

Birger Hauge mener også, at mange virksomheder vil kunne få gavn af den nye uddannelse.

- Vi fornemmer, at mange små virksomheder ikke markedsfører sig på sociale medier, fordi de ikke mestrer de ting, der skal til, og ikke har råd til at ansætte fagfolk til det. I dag skal du jo både have en fotograf, en grafiker, en webmaster, en kameramand og en tekstforfatter for at begå dig. De fem funktioner forener vi i den nye uddannelse, og så får du en medarbejder, der kan få dine gode historier ud over rampen, påpeger Birger Hauge.

Og erhvervslivet i Høje-Taastrup kan blive en afgørende faktor for den nye uddannelses succes. Det er nemlig en betingelse for at blive optaget på uddannelsen, at den unge kommer med en aftale om praktikplads.

- Så de virksomheder i Høje-Taastrup, der kan se potentialet i at få de unge uddannet i at producere indhold til de sociale medier, og som kan se deres egen virksomhed bruge de digitale muligheder til at udvikle sin forretning, skal bare se at kontakte os. Vi har masser af dygtige unge, som gerne vil i gang med at uddanne sig, men ikke har nogen aftale om praktikplads, siger Birger Hauge.

Uddannelsen er allerede blevet godkendt, og NEXT satser på at få det første hold i gang efter sommerferien.

- Det er en ny uddannelse, men den er sat sammen af fag, som vi allerede udbyder. Derfor har vi fået den på plads så hurtigt, fortæller Rasmus Frimodt, uddannelseschef på NEXT.

Selv om det er en helt ny og dermed ukendt uddannelse, er Rasmus Frimodt sikker på, at de unge nok skal søge den. Hurdlen er at få fat i nogle virksomheder, som vil tage de unge i praktik og betale elevlønnen, som der i øvrigt er delvist refusion på, når eleverne er på skole.

- Vi vil gerne have fat i virksomheder, der kan se en idé i at få nogle unge med disse kvalifikationer til at løfte kommunikationen på de sociale medier. Det må gerne være mindre firmaer, men det vil også være fedt, hvis en virksomhed vil tage to elever, så eleverne kan støtte hinanden i deres uddannelse.

Er man som virksomhed interesseret i at blive praktikvært for den nye uddannelse, kan man kontakte projekt- og marketingkoordinator Pernille S. Christensen, tlf. 22 51 57 54, e-mail: psc@zibra.dk