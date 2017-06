Ny hundeskov rykker et skridt nærmere

Ønsket er at få en hundeskov i Fløng, hvor de lokale vovser kan få lov til at løbe frit rundt inden for en indhegning. Men det koster noget at få den etableret, og derfor skal forslaget nu behandles med de øvrige ønsker, når budgettet for næste år skal forhandles efter sommerferien. Foto: Elisa Hauerbach