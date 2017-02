Ny forening: Vil gøre livet lidt nemmere for udsatte

»Vores formål er at hjælpe og gøre livet lidt nemmere for udsatte familier og enlige, der er kommet i klemme i kontanthjælpssystemet. Vi hjælper med gratis børnetøj, legetøj, ting, hjælp til mad og overlevelsespakker med det mest nødvendige for at overleve resten af måneden. Vi hjælper også ved konfirmation, barnedåb, fødselsdage og julehjælp, fortæller Flemming Madsen, som har startet foreningen sammen med Robert Frøslev. De er begge fra Hedehusene.

»Vi satser på at få vort eget lokale igennem kommunen, hvor vi kan afholde kurser i, hvordan man får pengene til at strække længere. Det kan fx være madkurser, hvor vi laver billig og nærende kost som afsluttes med fællesspisning. Hvis vi kan få lokaler håber vi også på, at vi kan oprette et lager, hvor vi uddeler tøj, legetøj m.v. på faste ugedage. Vi satser på at samarbejde med lokale erhvervsdrivende, der ser et formål i at støtte vores gode formål og som gerne vil gøre noget aktivt for vores lokalsamfund,« siger Flemming Madsen.