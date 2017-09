Maria Rose Thyrén ser frem til en udbytterig uge. Foto: Lederne

Ny debatbutik åbner i ­Høje-Taastrup

Taastrup - 09. september 2017 kl. 14:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den kommende uge slår lederne dørene op til en helt ny pop up-butik i City 2. Butikken åbner mandag den 11. september og danner frem til fredag den 15. september rammen om en rækkedebatter og udveksling af erfaringer om at tage ansvar. Butiksåbningen i Høje-Taastrup sker som led i en stor kampagne, Lederne i år har skudt i gang under overskriften "Tag Ansvar". En lang række personer fra det lokale erhvervsliv, Høje-Taastrup Kommune samt organisationer fra området lægger i løbet af ugen vejen forbi butikken og deltager i debatter om alt fra uddannelse over frivillighed, iværksætteri og stress til ledelse. På listen over deltagere fra det politiske liv står blandt andre borgmester i Høje-Taastrup kommune Michael Ziegler (K) og spidskandidaterne til det kommende kommunalvalg Peter Hamborg Faarbæk (S) og Lars Prier (DF).

I dagtimerne er lokale skoleklasser fra de øverste klassetrin inviteret til at komme på besøg i butikken for at blive klogere på, hvad det vil sige at være leder.

Afdelingsformand for Lederne København Vest Maria Rose Thyrén ser frem til en udbytterig uge:

- Der er lagt op til en række gode debatter om problemstillinger, som jeg mener er meget relevante. Både lokalt og nationalt står vi over for nogle konkrete udfordringer, som der skal tages ansvar for. Personligt er jeg særligt optaget af, hvordan vi skaber flere praktikpladser til de unge. Mange af de unge, som jeg er kontakt med, fravælger erhvervsuddannelserne, fordi de frygter ikke at kunne få en praktikplads. Og det er et problem for de unge såvel som for samfundet, der har brug for den faglærte arbejdskraft, siger Maria Rose Thyrén.

Mandag skydes Tag ­Ansvar-ugen officielt i gang med en debat om netop unges uddannelsesvalg, og hvordan vi får skabt flere praktikpladser til eleverne fra erhvervsskolerne. Deltagere i debatten er blandt andet borgmester i Høje-Taastrup Michael Ziegler, administrerende direktør i Copenhagen Markets Jens Faarup, praktikcenterchef hos Next Marianne Wiingaard.

Tirsdag er overskriften frivillighed. En række lokale profiler giver inspiration til, hvordan man kommer i gang med at lave frivilligt arbejde. Onsdag står i iværksætternes tegn. Torsdag handler om, hvordan man får knækket stresskurven på de danske arbejdspladser.

Inden butikken lukker fredag eftermiddag, giver lokale politiske profiler deres bud på, hvor der skal tages mere ansvar - og hvad de selv vil gøre lokalt. Alle arrangementer i Tag Ansvar-butikken er gratis, uanset om man er medlem af Lederne eller ej.