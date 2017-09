Ny debat-butik åbner i Høje-Taastrup

I dagtimerne er lokale skoleklasser fra de øverste klassetrin inviteret til at komme på besøg i butikken for at blive klogere på, hvad det vil sige at være leder.

- Der er lagt op til en række gode debatter om problemstillinger, som jeg mener er meget relevante. Både lokalt og nationalt står vi over for nogle konkrete udfordringer, som der skal tages ansvar for. Personligt er jeg særligt optaget af, hvordan vi skaber flere praktikpladser til de unge. Mange af de unge, som jeg er kontakt med, fravælger erhvervsuddannelserne, fordi de frygter ikke at kunne få en praktikplads. Og det er et problem for de unge såvel som for samfundet, der har brug for den faglærte arbejdskraft, siger Maria Rose Thyrén.