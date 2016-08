I september åbner en ny gavebutik på Hovedgaden 514 og Per Kjær Petersen skal være bestyrer. Foto: Pernille Rohde

Send til din ven. X Artiklen: Ny butik åbner - men uden posthus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny butik åbner - men uden posthus

Taastrup - 31. august 2016 kl. 11:56 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Per Kjær Petersen, der var ansat i Importøren, der nu er lukket, skal være bestyrer i en ny gavebutik, der åbner på Hovedgaden 514 i Hedehusene i september. Mange i byen kender Per Kjær Petersen, fordi han hos Importøren stod bag disken i postbutikken. Med den erfaring i bagagen, kontaktede Per Kjær Hansen og den nye butiks ejer Post Nord for at tilbyde, at et nyt posthus i Hedehusene kunne placeres på Hovedgaden 514.

Hos Post Nord er der dog ikke opbakning til forslaget.

»Vi går ikke ind i helt nye butikker, fordi vi skal være sikre på, at det økonomiske grundlag i de butikker, hvor vi har til huse, er i orden. Vi skal vide med sikkerhed, at butikken er kørende og det skal ikke være posthuset, der driver den,« siger Mette Morsing, distriktschef i Post Nord.

Hun tilføjer, at det i øvrigt er vigtigt for Post Nord at være loyal overfor Fløng Købmanden, som er i gang med at udvide butikken for at få plads til ekstra post og pakker fra og til hedehusborgerne.

»Nu har han været ude og investere for at vi kan udvide og så løber vi ikke fra aftalen,« siger Mette Morsing, som dog ikke vil udelukke, at man finder et sted i Hedehusene til en såkaldt model 5-butik, som er et sted, hvor man kan hente pakker og købe frimærker.