Ny »2 minus 1«-vej skal løse trafikproblem

Et eksempel på en »2 minus 1 vej«, som Socialdemokraterne har foreslået at etablere på Ole Rømers Vej for at højne trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. Ideen er, at der visuelt kun er ét spor til bilerne, selvom der er trafik i begge retninger. Det gør, at bilisterne sætter hastigheden ned og må holde tilbage for de bløde trafikanter, når de skal trække ud for en modkørende bil.