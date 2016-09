Se billedserie Her er det et medlem af Taastrup Elite Badminton, der via mobilen er gået på klubbens hjemmeside, hvor han kan shoppe på Markedspladsen og støtte klubben. Foto: Badmintonphoto

Nu kan du fylde klubkassen med et par klik

Det er hårdt arbejde at skaffe penge til klubber og sportsforeninger.

I modsætning til tidligere, så er der ikke mange frivillige kræfter at trække på, når der skal skaffes penge til klubkassen.

- Vi har kæmpestore udfordringer. Foreningslivet bløder og det er svært at få folk til at involvere sig. Det er virkelig en kamp for os at skaffe penge, fortæller den tidligere verdensmester i badminton, Thomas Laybourn, der i dag er sponsoransvarlig i Taastrup Elite Badminton.

Men nu har Taastrup Elite Badminton fået et nyt våben i kampen om at skaffe kroner i klubkassen.

Modellen er enkel

Hver gang klubmedlemmer, forældre, venner og bekendte køber varer på nettet, så kan de gå via Taastrup Elite Badmintons hjemmeside og bestille derfra.

Net-butikkerne sender så en procentdel af salget tilbage til klubben, der kan bruge dem på aktiviteter og udstyr.

Konceptet hedder Markedspladsen og er udviklet af virksomheden Klubmodul, der lever af at sælge løsninger til klubber og foreninger.

- Idéen og konceptet er virkeligt godt. Det er en sindssyg god idé og nemt tilgængeligt, siger Thomas Laybourn og tilføjer:

- Jeg ser virkeligt store perspektiver i det her. Og det er jo store kæder og store spillere, der er med i Markedspladsen.

På Markedspladsen finder man blandt andet net-butikker som Zalando, Boozt og Amazon. Køb på siderne via klubbens hjemmeside giver typisk mellem to og fem procent af købets størrelse tilbage til klubben.

Taastrup Elite Badminton, der bliver drevet udelukkende af frivillige, har en ambition om at blive en af de førende klubber på Sjælland. Og hos klubben håber man, at det bliver en vane for klubmedlemmer, familie og bekendte at gå igennem klubbens hjemmeside, når der skal handles på nettet.

- Som det er nu, så siger folk jo, at det er en rigtig god idé. Men de glemmer det lidt, når de så skal handle. Så det handler om at få det gjort til en vane, siger Thomas Laybourn.

Markedspladsen og Klubmodul

Markedspladsen er et nyt tiltag fra Klubmodul, der foreløbig bruges af omkring 1.000 klubber og sportsforeninger inden for alle idrætsgrene.

Der kommer løbende nye klubber til.

Klubmodul har kontorer i Slangerup og Kolding samt i Oslo, og virksomheden blev stiftet i 2008 af de to iværksættere Jesper Weltström og Peter Kriegbaum.

Klubmodul tilbyder blandt andet onlinebetaling, tilmelding til events, styring af regnskab og hjemmeside alt sammen samlet i ét system. Klubmodul har omkring 800.000 brugere.

Ud over aktiviteterne i Norge er virksomheden for nylig ekspanderet til det tyske marked med et nyt kontor i Hamborg

