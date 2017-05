Nu kan de spille petanque i Paraplyen og Kingoparken

Kim Truesen fortæller, at Værestedet Paraplyen stadig er meget velbesøgt og at petanquebanen allerede er blevet populær. Brugerne har organiseret nogle hold, som mødes et par gange om ugen på faste tider og spiller på banen.

Værestedets økonomiske rådgivning er også så populær, at der er brug for flere rådgivere. Så hvis man har en relevant baggrund for at rådgive i privatøkonomi og har lyst til at yde et stykke frivilligt arbejde, er man meget velkommen til at kontakte Paraplyen.