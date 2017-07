På billedet har driftschef Knud Andersen til højre netop fået overrakt det officielle licensbevis af tre repræsentanter fra Miljømærkning Danmark; licensieringschef Jeppe Frydendal, direktør Martin Fabiansen og seniorkonsulent Trine Pedersen.

Send til din ven. X Artiklen: Nordens første vindues­polering med svanemærke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordens første vindues­polering med svanemærke

Taastrup - 18. juli 2017 kl. 13:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her i 2017 blev det muligt at få vinduespolering svanemærket som en selvstændig ­serviceydelse, og det er Anders Andersens Rengøring fra Taastrup de første til at få i Danmark og Norden.

Den nyerhvervede Svanemærkelicens er tildelt efter, at virksomheden har dokumenteret, at den overholder Nordisk Miljømærknings helt nye kriterier for svanemærket vinduespolering. Kriterier omfatter blandt andet krav til kvalitetssikring, brændstofforbrug, kemiindhold og arbejdsmiljø.

- Jeg er virkelig glad og stolt over vores nye ­Svanemærke, fordi det er en blåstempling af, at vi er en ansvarlig og kvalitets­fokuseret leverandør af ­vinduespolering. Vi har altid haft fokus på, at ­kunderne skal være tilfredse og vinduespudserne glade og trygge i deres arbejde, og her spiller miljø og arbejdsmiljø en stadig vigtigere rolle, siger Knud Andersen, driftschef for vinduespolering i Anders Andersens Rengøring.

Læs mere i DAGBLADET Roskilde tirsdag.