Tirsdag den 30. maj er der igen netværksmøde i Hedehusene Erhvervsforening og her vil de fremmødte blive præsenteret for en ny håndværker-app.

Netværksmøde: en håndværker i lommen

De vil præsentere en app, som de vurderer vil være yderst interessant for håndværkere, ClickFix. App'en skal sikre, at kunder der hurtigt har brug for en håndværker, der er i nærheden, vil kunne komme i kontakt med ham. De to initiativtagere vil fortælle om baggrunden for deres initiativ og fortælle om de foreløbige erfaringer.