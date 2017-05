Nekrolog: Tak for samtalerne, Svend

Jeg lærte Svend at kende, da jeg for snart 25 år siden blev ansat på Lokalarkivet på Blaakildegaard. Jeg glemmer aldrig det første bestyrelsesmøde en måneds tid efter min ansættelse. Der var stadig lidt 'uro' efter sammenlægningen med Ole Rømer Museet. To meget forskellige verdener var slået sammen. Og dermed også en lidt forskellig opfattelse af forretningsgange og daglig drift. I den forvirring blev jeg kastet for løverne og stegt i min første regnskabsaflæggelse til bestyrelsen. Carl Otto Jeppesen var hysterisk god til tal og regnskaber. Det fik jeg i den grad at føle. Efter mødet trak Svend mig til side og gav mig sin fulde støtte til mit arbejde og det projekt, som vi i de kommende år skulle i gang med. Det var afgørende fem minutter i mit arbejdsliv. Ellers var jeg i den grad stukket af og løbet langt væk fra kommunen. Langsomt forstod jeg hvilken organisation, jeg var blevet en del af. Svend gav mig mange lektioner i kommunal dannelse, hvorfor konstruktionen så ud som den gjorde, hvorfor armslængdeprincippet er afgørende for kulturlivet. Han var bindeled i, at jeg kom i mesterlære, og blev smidt op på rådhuset til kulturchef Eva Sylvest, hvor jeg tilbragte mange hyggelige timer i forståelsen for at drive kultur i en kommune. Over til Ernst Nielsen ved siden af Anders Bak, når jeg skulle lære livets helt store mysterium, de kommunale bruttoregnskabsrapporter. Jeg kunne næsten høre min gamle matematiklærer fra gymnasiet sige: 'Vås' til sådan en måde at sætte tal op på. Men Svend var altid bindeled, altid støttende, lyttende, men også 'skide irriterende', enten når han havde ret i substansen eller blev for politisk enøjet. Han var dog altid så smart, at han sendte mig over i det andet ringhjørne til bestyrelsesmedlem (og senere formand) Otto Mortensen, så jeg fik den konservative del af virkeligheden og historien. Dermed blev Svend og Otto mine primære kilder til min langvarige dannelsesrejse udi kommunens politiske liv og hvordan en sådan mekanisme fungerer.