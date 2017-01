Naturen i fokus i ny by-vision

Sådan ser forslaget for »Den blå plads« ud. Ideen er at samle aktiviteterne øst for stien ved gadekæret, så området nord for gadekæret ikke bliver berørt. Her er der forslag om at lave klatrenet, aktivitetsbane og bakker med gummibelægning til løb og leg. Mod naboerne mod øst foreslås det endvidere at etablere »Bjergkammen«, som kan skærme naboerne for aktiviteterne. Illustration: Gustin Landskab