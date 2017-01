Nærheden sælger godt

Det er ikke bare de nybyggede huse, som gør, at boligsalget i den kommende bydel Nærheden i Hedehusene går så godt. Selve området og byudviklingsprojektet appellerer også til mange købere, fortæller ejendomsmægler Rasmus Mørch fra Home, som står for salget af de første boliger i Nærheden.

- Man har gjort rigtig meget for at sælge området. NærHeden har været gode til at tænke fremad, for eksempel ved at tilbyde delebilsordning og tilskud til foreningsmedlemsskab til de første beboere i området, siger han til DAGBLADET Roskilde.