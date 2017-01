Det er erfaringen i Ældre Sagens livsmodsgrupper, at man kan tale sig igennem sorg, hvis det sker med andre, der har mistet.

Når sorgen melder sig

14. januar 2017

Deltagelse i Ældre Sagens sorg/livsmodsgrupper kan være svaret, når sorgen melder sig i Høje-Taastrup.

At blive alene efter et livslangt ægteskab eller parforhold er umådelig svært. Savnet forsvinder aldrig. Ensomheden, der melder sig, når man har mistet, er ofte det værste. Og mange efterladte oplever, at andre ikke ved, hvordan de har det, hvis de ikke selv har prøvet at miste.

Er man blevet alene i 2016 er julen, som vi netop har fejret, vanskelig at komme igennem. Her kan deltagelse i en livsmodsgruppe, som det kaldes i Ældre Sagen, være en rigtig god løsning. Ældre Sagen I Høje-Taastrup har nu i mere end seks år tilbudt denne hjælp til de, der er blevet alene. En ny gruppe begynder mandag 30. januar, og gruppen mødes en gang om ugen i en tre måneders periode.

Det kan være vanskeligt at finde mennesker i egen omgangskreds, som i længden kan rumme den smerte, tabet og sorgen indebærer. Men i livsmodsgruppen er alle i samme båd. Alle spørgsmål og problemstillinger i forbindelse med at have mistet en pårørende kan tages op. Det sker i fortrolighed, og der er naturligvis tavshedspligt omkring det, der tales om i gruppen.

Gruppen består af fem-seks deltagere og ledes af to erfarne frivillige livsmodsgruppeledere. Det ugentlige møde finder sted i Rønnevang Kirke, Hovedgaden 150 i Taastrup, hvor Ældre Sagen låner et dejligt lokale. Det er gratis at deltage, og tilbuddet står åbent for alle.

Erfaringen fra tidligere livsmodsgrupper viser meget klart, at livsmodet vender tilbage, når sorgen gennem samtale med andre bliver bearbejdet.

Der er endnu ledige pladser i den nye gruppe. Hvis der blandt Lokalavisens læsere i Høje-Taastrup Kommune er borgere, der ønsker at gøre brug af dette tilbud, kan henvendelse rettes til Ældre Sagens livsmodsgruppe-koordinator Arne Kristiansen på telefon 46562415 eller 41577904. Henvendelse kan også ske til Ældre Sagens kontor på telefon 2974 5743.