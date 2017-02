Når det gør ondt - trøster bamserne

Se billedserie Tilfældigvis bor begge de bamsehæklende kvinder Kira Smed Sørensen og Britta Wichmann i Torstorp. Foto: Josefine Klitgaard

Taastrup - 20. februar 2017
Af Josefine Klitgaard

For et års tid siden får Britta Wichmann og Kira Smed Sørensen ideen til at kreere Trøstebamser i Taastrup, da de begge gerne vil lave bamser til lokale akutklinikker.

- Vi sidder begge to - uafhængigt af hinanden - og kommenterer på den dengang nystartede gruppe 'Skadestuebamsen' på Facebook. De holder på det tidspunkt kun til i Jylland. Vi skriver begge to i kommentarfeltet, at vi gerne vil starte en gruppe op på Sjælland, fortæller Britta om dengang, det hele begynder.

- Vi får øje på hinandens kommentarer. Skadestuebamsen vil dengang ikke starte op på Sjælland, og er ikke interesserede i et samarbejde. Kira og jeg begynder så at skrive sammen, og finder ud af, at vi kan starte op selv - men med en ny gruppe, hvor jeg så finder på navnet 'Trøstebamser', fortsætter Britta.

Kvinderne opdager, at de tilfældigvis bor lige i nærheden af hinanden i Torstorp, at Kira er stærk til det tekniske og Britta til det praktiske.

- Så vi får det til at fungere sammen og opretter 'Trøstebamser', tilføjer Britta, der er 56 år.

Hun og hendes kompagnon Kira på 23 år vil gerne hjælpe børn, der er bange, syge- eller er kommet til skade med en 'Trøstebamse', når de kommer på akutklinikken.

- Det kan være med til at gøre en forskel, når børn får et stykke legetøj eller en bamse som trøst. Ofte er børnene bange, når de kommer. Vi håber, at det vil hjælpe, trøste og opmuntre dem, at de får en lille gave, så de måske husker besøget som noget positivt bagefter, siger Kira.

I starten er det kun Britta, hendes tvillingesøster og Kira, der hækler, syr og strikker bamser.

- I begyndelsen vil jeg gerne have Kira med. Også fordi vi har en vildt forskellig indgangsvinkel. Kira har ikke så meget tid som mig, så hun styrer mest vores Facebookside: 'Trøstebamser' og vores Instagramprofil. Det går heldigvis godt, og vi afleverer nu stabilt mellem 50 og 60 bamser hver måned, og får jævnligt nye deltagere. Der er heldigvis kommet flere til efterhånden, men vi vil stadig gerne have flere med, fortæller Britta, som er glad for den positive respons, de får gennem deres Facebookside.

Vil gøre en forskel Kvinderne har i øjeblikket kun bamser nok til at kunne levere til Glostrup Hospital, men de vil meget gerne udvide med Hillerød og muligvis Herlev på et tidspunkt.

Den 20. februar 2017 er der i alt 208 medlemmer af Facebookgruppen. Sidste år på samme tid er der kun tre aktive hæklere i gruppen. Nu er der 13.

- Alt, hvad vi producerer får hospitalet. Der er rigtig mange, der har lyst til at hækle, sy og strikke, men færre som får det gjort, siger Kira.

En oplevelse af succes Både Britta og Kira føler, at de får en masse ud af at hækle bamser til de børn, der er kommet til skade,

- Det giver jo en succesoplevelse i sig selv, da vi ofte får respons fra forældrene på Facebook, der fortæller, hvor glade deres børn er for deres nye bamse. Vi betaler selv alle omkostninger. Så, ja, det er jo virkelig noget, som vi brænder for. Jeg ved godt, at jeg aldrig får nogle børnebørn, derfor vil jeg gerne gøre noget, hvor jeg kan glæde andre børn, siger Britta, der i flere år også har strikket og syet til Røde Kors.

- Jeg har et ønske om at hjælpe, hvor jeg kan. Og samtidig er det også en hjælp til mig selv, da jeg føler, at mit håndarbejde er en form for terapi, hvis der for eksempel er noget, som jeg er ked af. Hvis ikke jeg havde det, ville jeg blive skør, smiler hun.

Britta og Kiras Trøstebamser går udelukkende til børn, der kommer ind på akutklinikken, der tidligere var kendt som skadestuen.

- Det er sygeplejerskerne, der vurderer hvilke børn, der får hvilke bamser, forklarer Britta.

Plads til flere hæklere Britta er førtidspensionist og arbejder derfor kun fire en halv time om ugen, hvor hun er tilsynsførende ved indvandringsprøverne i Glostrup.

Kira er uddannet frisør og har en datter på to år.

Hvis man skulle have lyst til at strikke, hækle eller sy bamser, dyr, dukker og legetøj til de tilskadekomne børn, kan man kontakte Britta og Kira gennem Facebooksiden 'Trøstebamser'.

- Vi håber, at der er mange, som har lyst til at donere håndlavede bamser, dyr, bolde og dukker, der helst skal være lavet af bomuldsmaterialer. Ja, det er kun fantasien, som sætter grænser for, hvad man har lyst til at kreere. siger Kira og fortsætter:

- Men vi vil sætte pris på, at kreationerne kommer fra hjem, hvor der ikke bliver røget eller er dyr, da der kan være børn imellem, der er allergiske. Men ellers vasker vi dem, inden de bliver sendt videre.

Kravene er, at de skal være hjemmelavede og nye. Der er ingen regler for størrelsen på bamserne, som alle bliver pakket fint i hver sin pose med en sløjfe.

- Det gør vi også for at undgå, at bamserne kommer igennem 50 forskellige hænder undervejs, forklarer Britta og tilføjer, at man også kan hjælpe ved for eksempel at donere forskellige former for materialer som eksempelvis garn, stof og øjne til bamserne.

- Det skal være særlige sikkerhedsøjne, da løse dele som knapper ikke bør bruges, fordi små børn kan risikerer at sluge dem, understreger Britta.