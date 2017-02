Se billedserie »People & Innovation« er en bred indgang til forskellige fag med mennesker - herunder arbejde med rehabilitering og pleje. Den brede indgang hjælper den studerende med at få afklaret sine faglige interesser, og der er gode muligheder for praktikpladser inden for forskellige fagområder. Arkivfoto: Claus Bjørn Larsen Foto: Claus Bjørn Larsen

NEXT flytter ind på Parkskolen

Taastrup - 04. februar 2017

Fra sommerferien kommer der nye lokale uddannelsestilbud til de unge i Høje-Taastrup. Her åbner NEXT nemlig nye uddannelser, som er sammensat ud fra, hvilke fag der er gode praktikplads- og jobmuligheder i, skriver DAGBLADET Roskilde.

Allerede til august kan de første elever starte på »People & Innovation« og »Building & Construction« samt grundforløb 2 på SOSU og Business i Taastrup.

- Det her er en rigtig dejlig nyhed til unge i Høje-Taastrup Kommune: Nu får vores unge tilbud om en række nye og spændende erhvervsrettede uddannelsesforløb - placeret på den tidligere Parkskole, der ligger tæt på Taastrup Station og bymidten, og med Linie 10 og Sprogskolen som naboer. Vi ved, at nærhed betyder noget, når man skal vælge ungdomsuddannelse, så jeg er super glad og håber, at de unge tager godt imod tilbuddet, siger Kurt Scheelsbeck (K), formand for institutions- og skoleudvalget.

Et samlet byråd godkendte på sit seneste møde en lejekontrakt med NEXT Uddannelse København, som lejer sig ind i fem klasselokaler og to andre lokaler på Parkskolen. Desuden omfatter kontrakten, at NEXT får brugsret til fag- og idrætslokaler, som koordineres i samarbejde med Linie 10 og Sprogskolen.

For at gøre plads til NEXT og de nye uddannelser flytter dele af Sprogskolen ind i den tidligere pedelbolig på skolen.

På den tidligere Parkskolen vil NEXT i samarbejde med SOSU-skolen og Hotel- og Restaurantskolen fra august i år tilbyder de to nye grundforløb 1 »People & Innovation« og »Building & Construction« samt grundforløb 2 på henholdsvis SOSU-uddannelsen og på Business.

Forløbet 'People & Innovation' er en projektorienteret uddannelse med kontakt til arbejdslivet, hvor de unge vil opleve butikker og forretninger, arbejde i et professionelt køkken og besøge virksomheder, som arbejder med børn og ældre. De unge får lov at smage på innovation og karrieremuligheder i erhvervslivet.

Forløbet 'Building & Construction' er for unge med skabertrang. De unge skal på tæt hold opleve, hvordan streger på en tegning bliver til en ny bygning, en bro, en rådhusplads eller en smedejernslåge.

Der er frist for valg af ungdomsuddannelse den 1. marts, og der er uddannelsesstart på begge de nye uddannelser 14. august 2017.

Læs evt. mere om de to nye uddannelsesforløb på www.nextkbh.dk