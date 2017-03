Se billedserie Mikael Bak Jensen fik overrakt prisen som Årets Hedehusborger, men han mener prisen bør ses som en anerkendelse til hele landsbyen, fordi der er så stor opbakning til de aktivityeter, han sætter i gang. Prisen blev overrakt af socialdemokratiets borgmesterkandidat Peter Hamborg Faarbæk.

Send til din ven. X Artiklen: Musikalsk ildsjæl er Årets Hedehusborger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Musikalsk ildsjæl er Årets Hedehusborger

Taastrup - 06. marts 2017 kl. 11:38 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en musikalsk ildsjæl, der lørdag fik den store ære at blive udnævnt til Årets Hedehusborger og Socialdemokratiets partilokale på stationen, hvor overrækkelsen fandt sted, var fyldt til randen af mennesker, der ville være med til at fejre Mikael Bak Jensen, som var årets prismodtager.

Prisen er stiftet af Socialdemokratiet i Høje-Taastrup og det var partiets borgmesterkandidat Peter Hamborg Faarbæk, der overrakte den til Mikael Bak Jensen, som er aktiv i mange sammenhænge. Børn og unge står hans hjerte nær og han er manden bag Hedelandsfestivalen, som nu har været holdt syv år i træk og hvor lokale ungdomsbands optræder på amfiteatret i Hedeland.

»Først og fremmest vil jeg gerne ønske dig et meget stort og velfortjent tillykke med udnævnelsen som Årets Hedehusborger - det er på alle måder en velfortjent hæder, og med hæderen får du ikke blot en udmærkelse her i dag, men du får også en fortjent plads imellem de mange andre betydningsfulde personer der har fået samme hæder før dig,« sagde Peter Hamborg Faarbæk og fremhævede, at Mikael Bak Jensen er særdeles betydningsfuld i hverdagen for mange i Hedehusene.

Betyder noget i hverdagen »Du betyder noget i hverdagen, noget man kan se, mærke og føle - og ikke mindst for de mange børn og unge i Hedehusene og Reerslev så betyder du ikke blot noget, men rigtig, rigtig meget. Jeg havde nok hørt om at der var nogen der lavede spændende aktiviteter, og ikke mindst en masse sang og teater ude i Reerslev, men når jeg hører og læser om dit fantastiske engagement, er det langt mere, end hvad jeg havde forventet,« sagde borgmesterkandidaten i sin tale og nævnte et eksempel:

» Når vi er færdige her i dag, så drøner du videre ud for at være en af hovedkræfterne, når de store børn i dag- og aftenklubben i Reerslev skal opføre musicalversionen af Kim Larsen og Erik Clausens ikoniske film 'Midt om natten'. Det samme skal du naturligvis bruge din søndag på.....«

Udover at stå bag Hedelandsfestivalen og være den drivende kraft i musik- og teaterarbejdet i klubben i Reerslev, er Mikael Bak Jensen også meget engageret i teatergruppen Charlottentotterne i Hedehusene.

»Udover at være foregangsmand for disse mange aktiviteter skal nævnes, at du af såvel kollegaer som af de mange børn, er en højt elsket og respekteret pædagog ved Reerslev skole, din personlighed rummer alle de kvaliteter, som gør, at han er nem at omgås, og er en inspirationskilde for alle,« sagde Peter Hamborg Faarbæk i sin tale og glædede sig over, at det ikke tyder på, at Mikael Bak Jensen løber tør for lysten til at gøre en forskel.

»Bare her i 2017 har Reerslev allerede nydt godt af din iscenesættelse af to nye stykker for hhv. fritidsklub og SFO i Landsbyordningen i Reerslev Forsamlingshus, og jeg kan se og høre at meget mere er på vej, med Sct. Hans arrangement, Halloween fest og meget mere,« lød det i talen.

Både stolt og glad Mikael Bak Jensen blev meget glad for prisen.

»Det er helt fantastisk og jeg er både stolt og glad. Men jeg ser det lige så meget som en anerkendelse til landsbyen. Det arbejde jeg laver, kan kun lade sig gøre fordi der er nogen der bakker op om det,« siger Mikael Bak Jensen.

Han har været ansat på Reerslev Skole i 12 år og flyttede selv til Reerslev for otte år siden.

Skal han beskrive sin egen rolle, er det især som inspirator.

»Min styrke er, at jeg er god til at sætte i gang og inspirere de unge,« siger Mikael Bak Jensen, som er uddannet pædagog. Musikalsk kalder han sig selv for 'en halvstuderet røver'.

»Jeg kan spille lidt trommer, lidt guitar og så videre og det handler hele tiden om at være et lille stykke foran dem, man skal inspirere. Så giver det dem lyst til at komme videre,« siger han.

Hedelandsfestivalen startede Mikael Bak Jensen sammen med Lars Vesterdal, som i dag er leder af Reerslev Skoles SFO og klub.

»Vi syntes det var ærgerligt, at der tæt på os var så flot en lokation, som kun blev brugt en gang om året til opera. Derfor tog vi initiativ til Hedelandsfestivalen og den har jo heldigvis vist sig at være levedygtig,« siger Mikael Bak Jensen.

Socialdemokratiet har uddelt prisen som årets Hedehusborger siden 1990. Prisen blev indstiftet for at vise anerkendelse af den indsats, som en borger har ydet og fortsat yder for Hedehusene. Kriteriet for at en borger kan for bliver årets Hedehusborger er, at vedkommende skal have gjort noget for et eller flere medmennesker på en frivillig og uegennyttig måde.

Uden Mikael Bak ville kultur og dannelse ligge brak Efter prisoverrækkelsen var Mikael Bak Jensen nødt til at haste videre for at deltage i premieren på musicalen ’Midt om natten’, som han har opsat med børnene fra klubben i Reerslev.

Inden premieren holdt bestyrelsesformand for Reerslev Forsamlingshus, Johannes Thulesen, en tale for Mikael Bak Jensen i anledning af kåringen som Årets Hedehusborger. Talen var på rim og lød sådan:

Tænk om vi ikke havde haft Mikael Bak,

Så ville kultur og dannelse ligge brak,

Og ungdommen klar til det første teaterspring,

ville gå hvileløse og nedbøjede omkring,

indtil de i ærgrelse og trods,

ville udbryde: ’Der er ingen, der gider os’.

Og her i forsamlingshuset,

ville vi mangle og savne suset,

af ungdommens mod og latter,

skrevet og sat i scene af en forfatter,

der tør give den et ekstra hak.

Hvor havde vi været uden ham Mikael Bak.

Så ville vi alle være statister i en sidste tragedie,

i bedste fald en sørgmunter komedie,

og så pakke scenen væk på stald,

efter det allersidste tæppefald.

Så ville vi ikke sidde her – forventningsfulde og spændte,

på at høre og se Reerslevs kendte,

både under og over aften,

slå sig løs i ’Midt om natten’

Tillykke med prisen som Årets Hedehusborger. Efter prisoverrækkelsen var Mikael Bak Jensen nødt til at haste videre for at deltage i premieren på musicalen ’Midt om natten’, som han har opsat med børnene fra klubben i Reerslev.Inden premieren holdt bestyrelsesformand for Reerslev Forsamlingshus, Johannes Thulesen, en tale for Mikael Bak Jensen i anledning af kåringen som Årets Hedehusborger. Talen var på rim og lød sådan:Tænk om vi ikke havde haft Mikael Bak,Så ville kultur og dannelse ligge brak,Og ungdommen klar til det første teaterspring,ville gå hvileløse og nedbøjede omkring,indtil de i ærgrelse og trods,ville udbryde: ’Der er ingen, der gider os’.Og her i forsamlingshuset,ville vi mangle og savne suset,af ungdommens mod og latter,skrevet og sat i scene af en forfatter,der tør give den et ekstra hak.Hvor havde vi været uden ham Mikael Bak.Så ville vi alle være statister i en sidste tragedie,i bedste fald en sørgmunter komedie,og så pakke scenen væk på stald,efter det allersidste tæppefald.Så ville vi ikke sidde her – forventningsfulde og spændte,på at høre og se Reerslevs kendte,både under og over aften,slå sig løs i ’Midt om natten’Tillykke med prisen som Årets Hedehusborger. Sidste år fik Ruth Trier, formand for Kulturelt Samråd, prisen og i 2015 var det Jens Bjerge, formand for Idrættens Samråd, der fik prisen.