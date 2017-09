Motionsfitness: Første år med succes

Med lokalet er der nu skabt yderligere en mulighed for at udforske sin fysiske formåen, når man er i Taastrup Idræts Haller. Målgruppen for Fitnesslokalet er bred. Medlemmerne er dels motionister i alle aldre, som allerede er fysisk aktive medlemmer i eksisterende foreninger og som gerne vil supplere deres aktivitet med målrettet konditions- og styrketræning. En anden målgruppe er personer, der på nuværende tidspunkt ikke dyrker nogen form for aktivitet - alternativt bruger tid på at vente, mens børnene dyrker idræt. Derudover er fitnesslokalet velegnet til både nybegyndere og erfarne brugere af maskiner. Flere medlemmer benytter desuden lokalet til at genoptræne en skade.