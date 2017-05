5.b. fra Mølleholmskolen deltager den 16. - og 17. maj i finalestævnet i DM i Høvdingebold. Foto: Mie Neel Foto: MIe Neel

Mølleholmskolen kæmper om DM-guld i høvdingebold

Taastrup - 12. maj 2017 kl. 07:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mølleholmskolen startede med at vinde deres lokale stævne, herefter skød de sig til tops ved kredsmesterskabet, og nu er de klar til det store finalebrag ved DM i Høvdingebold i København den 16.-17. maj 2017.

De startede med cirka 1.300 hold - nu er der kun 18 tilbage.

Et af dem er 5.b. fra Mølleholmskolen, der nu er klar til at få sig en oplevelse for livet. Den 16.-17. maj skal de nemlig til finalestævnet i DM i Høvdingebold i København, som arrangeres af Dansk Skoleidræt.

Skoleturneringen i høvdingebold er for landets 4. - 5. klasser, og i 2017 har den haft deltagelse af over 13.000 danske skoleelever. Konceptets store popularitet glæder Dansk Skoleidræt.

- Jeg er så heldig, at jeg skal deltage i DM-Høvdingebold for 5. årgang med min klasse, fortæller Jonas Mikkelsen, der er lærer på Mølleholmskolen.

- Vi har kvalificeret os via kredsmesterskabet, som vi vandt for København og omegn, tilføjer han.

Flere af de skoler, der er med i turneringen, har, ud over høvdingeboldtræning i idrætstimerne, brugt håndarbejdstimer til at sy kostumer, billedkunst til udsmykning af bannere og musiktimer på at lave kampsange.

- Høvdingebold passer som fod i hose til den nye skolevirkelighed. Det tilhørende undervisningsmateriale er forankret i Fælles Mål og understøtter skolereformens krav om at løfte fagligheden. Derudover er høvdingebold i skolen et godt eksempel på, hvordan man kan arbejde tværfagligt i den understøttende undervisning, siger stævnekoordinator Christian Pedersen fra Dansk Skoleidræt.

Giver stærkt sammenhold

Høvdingebold er nemlig mere end et sjovt boldspil.

De klasser, der er med, forbereder sig blandt andet til skoleturneringen med et gratis undervisningsmateriale, der opfordrer eleverne til at lave deres eget teamplayerkort, kampråb og våbenskjold. Målet er blandt andet at få eleverne til at tage stilling til klassekulturen, styrker og svagheder og formulere klassens værdier. Således handler turneringen ikke kun om cifrene på måltavlen, men også om at udvise sammenhold, teamspirit og fairplay.

Det hold, der ved DM gør det bedst i denne sammenhæng, kan smykke sig med prisen 'Mest Værdifulde Hold', som dermed er en ekstra præmiemulighed udover selve dysten om guld, sølv og bronze på banen.