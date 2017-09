Mød børne- og social­ministeren til debat

Det er ikke tilfældigt, at det netop er børne- og socialministeren, der besøger Taastrup. De lokale konservative har nemlig for nylig stillet forslag i byrådet om en fremrykning af den sprogtest, som alle børn skal gennemføre i Høje-Taastrup Kommune, fra tre-års alderen til to-års alderen.

Derudover har Mai Mercado også fået vedtaget et obligatorisk tilbud til de børn, som har behov for ekstra sprogstimulering. Dette tilbud skal være med til at sikre, at alle børn er sprogligt forberedt til et godt forløb i folkeskolen. Dette sprogstimuleringstilbud skal kommunerne være klar til at tilbyde allerede fra starten af 2018.