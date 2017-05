Se billedserie Det er det røde markerede område, som er foreslået udlagt til grusgravningsområde i Råstofplan 2016, som skal behandles i regionens teknik- og miljøudvalget den 30. maj.

Modstanden vokser: LA siger også nej til grusgrav

Taastrup - 23. maj 2017 kl. 13:24 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Liberal Alliance i Albertslund og Høje-Taastrup melder nu klart ud, at der ikke skal etableres en grusgrav i Vridsløsemagle. Det forslag indgår ellers i Råstofplan 2016, som netop har været i høring.

Læs også: Der tegner sig et flertal mod grusgrav

Både borgere i Vridsløsemagle og lokale politikere har været aktive i kampen mod grusgraven, og nu melder Liberal Alliance sig altså også på banen, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Vi har taget kontakt til vores regionsrådsrepræsentant Niels Høiby, som er enig med Venstre i denne sag. Vi kommer til at stemme for, at grusgraven ved Vridsløsemagle udgår, siger by- og regionsrådskandidat Carl Andersen fra Albertslund.

Der er flere ting, som spiller ind i partiets beslutning.

Nikolaj Vester, spidskandidat til kommunalvalget i Høje-Taastrup Kommune, uddyber:

- Vi skal have en respekt for den private ejendomsret, som er under pres for beboerne, der ville ligge klods op af en sådan grusgrav. Derudover har vi i forvejen fire aktive grusgrave her i kommunen, så vi bidrager rigtig meget på området i forvejen, siger han.

Tidligere har også regionsrådsmedlemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Konservative meldt ud, at de ikke ser området i Vridsløsemagle som velegnet til en grusgrav.

Sagen om grusgraven og Råstofplan 2016 skal behandles i regionens teknik- og miljøudvalg den 30. maj. Her har medlemmer af Vridsløsemagle Bylaug fået foretræde for udvalget for at komme med deres argumenter mod grusgrav-planerne.